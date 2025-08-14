Agro brasileiro se reinventa com tecnologia contra a crise climática

Robô Solix trabalhando na plantação Imagem: Solinftec/Divulgação

Movido 100% a energia solar, o robô também diminui o consumo de água e energia elétrica, além de proteger organismos benéficos como polinizadores e inimigos naturais de pragas.

"Ao apostar em fonte limpa e renovável, reduzimos a pegada de carbono e eliminamos combustíveis fósseis, tornando o robô mais autônomo e adaptado às realidades do campo."

Genômica para cultivos mais resilientes

Fundada em 2022, a InEdita Bio desenvolve plataformas próprias de edição genômica para reduzir o uso de defensivos químicos e aumentar a resistência das plantas a pragas e eventos climáticos extremos. Os primeiros cultivares editados apresentam tolerância à seca e ao calor, com aprimoramento do sistema radicular e interação com microrganismos benéficos.

"Apesar do uso massivo de pesticidas, estima-se que doenças e pragas causem perdas de 20% da produção global. Com secas e altas temperaturas, o problema se agrava, e é preciso buscar soluções mais duradouras", diz Paulo Arruda, CEO da startup.

As pesquisas também miram melhorar a eficiência fotossintética, o sequestro de carbono e a associação com bactérias fixadoras de nitrogênio.

Bioinsumos para recuperar o solo

A Symbiomics, criada em 2021, aposta em consórcios microbianos — combinações de microrganismos que atuam em sinergia para nutrir plantas, controlar pragas e regenerar o solo. Inteligência artificial e machine learning ajudam a selecionar as combinações mais eficientes para diferentes condições agrícolas.

"Em solos degradados, os bioinsumos podem restabelecer funções ecológicas essenciais, criando um ambiente mais propício ao desenvolvimento de comunidades microbianas benéficas e à produtividade", explica Jader Armanhi, cofundador da empresa.

Inteligência para prever eventos extremos

Criada em 2014, a Agrosmart combina sensores, imagens de satélite e dados climáticos hiperlocais para orientar decisões de irrigação, plantio, colheita e uso de defensivos.

"Começamos com a missão de empoderar o produtor com informações em tempo real para produzir de forma mais eficiente, sustentável e resiliente", afirma Mariana Vasconcelos, fundadora da empresa.

A tecnologia reduz consumo de água, energia e insumos, além de antecipar riscos de safra, minimizando prejuízos.

Principais desafios

Quase 70% das propriedades rurais brasileiras não têm conectividade, segundo o Ministério da Agricultura e a Associação ConectarAGRO, fator que limita o uso de máquinas modernas e plataformas digitais.

Outro obstáculo é a resistência de parte dos agricultores, especialmente pequenos produtores, que enfrentam mais barreiras para adotar novas tecnologias.

"Programas como os do Sebrae buscam incluir esse público com soluções acessíveis e capacitação. A tendência é de integração crescente entre o agro tradicional e as agtechs", diz Philippe Figueiredo.

Para Sergio Marcus Barbosa, políticas públicas poderiam ampliar o potencial do setor: "A redução de tributos para produtos sustentáveis e o estímulo ao crédito para produtores que adotem essas inovações seriam medidas estratégicas."