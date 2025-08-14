Índice de Xangai recua com realização de lucros após atingir 3.700 pontos

HONG KONG (Reuters) - As ações da China fecharam em baixa nesta quinta-feira depois de atingirem uma máxima de três anos e meio, com os investidores realizando lucros após os ganhos recentes.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,46%, a 3.666,44 pontos, depois de superar brevemente o nível de 3.700 pontos pela primeira vez desde dezembro de 2021. . A queda também interrompeu três dias de ganhos e marcou a maior retração em duas semanas.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,08%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,37%.

"Acho que o mercado em geral ainda tem tendência de alta, embora possa haver um pouco de correção, o que na verdade é bom porque torna o movimento mais saudável", disse Kevin You, vice-gerente de portfólio do Allianz China A-Shares Equity Fund.

O setor siderúrgico caiu 2,1% e o setor de comunicações perdeu 2,2%, pesando sobre os mercados.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,45%, a 42.649 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,37%, a 25.519 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,04%, a 3.225 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,54%, a 24.238 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,38%, a 4.256 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,53%, a 8.873 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)