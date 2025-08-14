Ibovespa recua na abertura pressionado por Vale e com bateria de balanços em foco

(Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta quinta-feira, em meio a uma nova bateria de resultados corporativos, com Vale também pesando na esteira da forte queda dos preços futuros do minério de ferro na China.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,45%, a 136.070,99 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, perdia 0,66%.

(Por Paula Arend Laier)