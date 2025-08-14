Topo

Ibovespa fecha com declínio discreto em dia de tombo de Raízen e salto de Hapvida

14/08/2025 17h04

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com recuo tímido nesta quinta-feira, com a fase final da temporada de resultados ocupando as atenções, tendo Hapvida na ponta positiva após sinalização mais otimista para o segundo semestre, enquanto Raízen desabou com prejuízo bilionário em meio a forte aumento da dívida.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação negativa de 0,12%, a 136.517,44 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 135.587,94 pontos na mínima e 137.436,74 pontos na máxima do dia.

O volume financeiro do pregão somava R$20,8 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

