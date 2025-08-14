Topo

Notícias

Ibovespa cede 0,24%, aos 136,3 mil pontos, em baixa pelo segundo dia

São Paulo

14/08/2025 17h48

O Ibovespa aderiu à estabilidade ao longo da tarde, em margem de variação relativamente estreita na etapa vespertina após ter oscilado, mais cedo, cerca de 1,8 mil pontos entre a mínima (135.587,94) e a máxima (137.436,74) da sessão, em que saiu de abertura aos 136.681,16 pontos. Contudo, no meio da tarde, novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Brasil contribuíram para firmar o sinal negativo do Ibovespa no fechamento, em baixa de 0,24%, aos 136.355,78, após queda de 0,89% no dia anterior.

O giro financeiro ficou em R$ 22,6 bilhões nesta quinta-feira. Na semana, o Ibovespa sobe 0,33% e, no mês, ganha 2,47%, colocando a alta do ano a 13,36%.

Trump afirmou nesta quinta-feira, 14, que o Brasil aplica "tarifas tremendas" e é um dos piores parceiros comerciais dos Estados Unidos, apesar de os americanos sustentarem superávit com o País há mais de 15 anos. E voltou a mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar no Brasil, como um "homem honesto". "É uma execução política o que o Brasil tenta fazer com Bolsonaro", disse o presidente americano, observando também que o País tem sido "horrível" nas relações comerciais com os Estados Unidos. Ele disse ainda que não está preocupado com a aproximação entre Brasil e China, como alternativa aos EUA.

Em outro desdobramento negativo no noticiário Brasil-EUA, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) debateu nesta quarta, 13, com integrantes do governo Donald Trump, em Washington, a eficácia, até o momento, das sanções da Lei Magnitsky impostas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme relato de O Globo.

Até agora, as instituições financeiras nacionais vinham apresentando o entendimento de que as operações em real estão liberadas e que o magistrado pode continuar com contas bancárias ativas. Interlocutores de Eduardo Bolsonaro sustentam que, nas conversas de ontem com autoridades americanas, o deputado licenciado teria recebido como resposta a visão de que esta interpretação estaria errada, e que o correto seria o bloqueio total das contas e operações financeiras de Moraes. Eduardo teria deixado as reuniões com a impressão de que ocorrerá uma ação dos EUA dirigida aos bancos brasileiros para cobrar a aplicação da lei.

Na B3, o dia mais uma vez foi predominantemente negativo para as ações de primeira linha, com poucos nomes conseguindo se descolar do ajuste, como Banco do Brasil (+2,96%), que divulgará o balanço do segundo trimestre após a sessão desta quinta-feira. Na ponta ganhadora do índice, Hapvida (+8,29%), Ultrapar (+4,01%) e MRV (+3,61%). No lado oposto, Raízen (-12,50%), depois de resultados trimestrais, seguida por Usiminas (-7,19%) e Cosan (-6,57%). Entre as blue chips, Vale recuou 1,24% e as perdas em Petrobras ficaram em 0,94% (ON) e 1,28% (PN).

Embora seja uma iniciativa bem-vinda para os setores produtivos e exportadores mais afetados pela tarifa de 50% aplicada pelos EUA, o plano de contingência anunciado ontem pelo governo federal ficou de fora da meta fiscal: uma reação do mercado muito mais baseada na "forma" como o plano foi concebido do que no volume de recursos disponibilizados, aponta Gustavo Mendonça, especialista da Valor Investimentos. "Quadro fiscal ainda preocupa, e essa reação se dá numa semana em que os dados de inflação mais recentes traziam alívio", acrescenta.

De acordo com relato da Folha de S. Paulo nesta quinta-feira, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que o plano anunciado pelo governo é suficiente no momento, embora ele tenha deixado em aberto a possibilidade de novos aportes em fundos garantidores, fora da meta fiscal. Ceron reconheceu que o projeto de lei complementar apresentado na quarta-feira, 13, não fixa teto para o valor total que ficará fora das regras fiscais.

O anúncio da reação do governo ao tarifaço americano chega em momento de retração do investidor estrangeiro, cujo fluxo até a virada do primeiro para o segundo semestre foi essencial a que o Ibovespa buscasse nova máxima histórica em 4 de julho, aos 141 mil pontos. No mês de agosto, até o dia 12, houve retirada de R$ 771,178 milhões de recursos da B3 por investidores estrangeiros. No acumulado do ano, o fluxo de capital externo continua positivo em R$ 19,306 bilhões.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

MP-SP denuncia policial que matou marceneiro e pede prisão preventiva

Artista morre com suspeita de botulismo após comer sanduíche de brócolis

Sinner atropela Auger-Aliassime e vai às semifinais em Cincinnati

Secretário de cidade no Maranhão é morto por guarda municipal durante briga

Chefe do Exército israelense pede 'mais confiança e cooperação' com o governo

Los Angeles 2028 venderá 'naming rights' de sedes olímpicas pela 1ª vez na história

Preso por matar gari em MG reclama de 'situação constrangedora' na cadeia

Suprema Corte dos EUA mantém lei de verificação de idade em redes sociais do Mississippi

Socos, empurrões, cotoveladas e tapas: vítimas relatam agressões no Ibirapuera

Brasil e EUA fazem final inédita na Copa América de basquete em CR

UE insta Israel a abandonar plano de construir novos assentamentos na Cisjordânia