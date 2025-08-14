Topo

Notícias

Homem não consegue tirar aliança do dedo e é baleado por assaltante na Grande SP

14/08/2025 12h09

Um caminhoneiro de 39 anos foi baleado por não conseguir tirar a aliança do dedo para entregar ao ladrão. Após os disparos, o homem caiu na rua e o criminoso fugiu de moto. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira, 13, em Osasco, na Grande São Paulo, quando a vítima passeava com o cachorro. Uma câmera de segurança registrou a abordagem.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 5° Distrito Policial de Osasco. A polícia faz diligências para identificar e prender o autor do crime. Segundo o boletim de ocorrência, o homem retornava de um passeio com seu cachorro e estava em frente à sua casa quando foi abordado pelo suspeito em uma motocicleta. Ele não levava celular, nem outros objetos de valor.

O assaltante, que portava uma mochila de entrega, exigiu que ele entregasse a aliança. As imagens mostram que o caminhoneiro tenta, mas não consegue retirar o anel do dedo. Quando o suspeito interfere para puxar o anel, a vítima se atraca com o ladrão.

As imagens mostram o suspeito fazendo uma sequência de disparos, enquanto o caminhoneiro tenta correr, cambaleia e acaba caindo. O atirador sobe na moto e foge. Segundo o registro policial, o assaltante fugiu sem levar a aliança.

A vítima foi atingida no quadril, no abdômen e no braço direito. O homem baleado foi socorrido por populares e levado ao Pronto-Socorro Santo Antônio, onde recebeu atendimento. Ele foi transferido depois para o Hospital Antônio Giglio e está fora de perigo.

Idoso é baleado no rosto no mesmo dia

Em outro caso, na manhã do mesmo dia, também em Osasco, um homem de 69 anos foi baleado no rosto por um motociclista armado quando passeava com seu cachorro, na Rua Laranjeiras, no bairro Cidade das Flores. A vítima, Eduardo Faglione, retornava para casa quando foi abordado pelo criminoso.

Após ser atingido, ele ficou caído na rua até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para transportar a vítima para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Não há informações sobre o estado de saúde. Segundo a SSP, um suspeito de ter atirado contra o idoso foi preso e a moto, que tinha a placa clonada, foi apreendida.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

'Caçador de répteis' captura píton de quase 5 metros em prédio residencial

Motta diz ver hoje questão do fim do foro privilegiado com 'muita preocupação'

Homem recebe alvará de soltura horas após morrer por espancamento em prisão

União Africana pede adoção de mapa-múndi que mostre verdadeiro tamanho do continente

Trump espera conseguir interrupção dos combates na Ucrânia em negociações com Putin, diz Rubio

Motta diz não ver ambiente para anistiar 'quem planejou matar pessoas'

Homem não consegue tirar aliança do dedo e é baleado por assaltante na Grande SP

Trump acha que Putin está pronto para fazer um acordo

Trump diz que é necessário ter cúpula trilateral com Zelensky para acordo sobre Ucrânia

Prefeitura de SP inicia processo de demolição do 'Caveirão', prédio no centro de SP

Trump diz que há '25%' de chance de cúpula com Putin fracassar