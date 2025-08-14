Topo

Notícias

Hegseth apoia direito de voto das mulheres, diz Pentágono, apesar de ter republicado o vídeo

14/08/2025 21h19

Por Idrees Ali

(Reuters) - O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, apoia o direito das mulheres de votar, disse o Pentágono nesta quinta-feira, dias depois de ele ter republicado um vídeo no X de um pastor defendendo a revogação do direito garantido pela Constituição dos EUA.

“Todo Cristo por toda a vida”, escreveu Hegseth em sua conta pessoal no X na semana passada, junto ao vídeo de quase 7 minutos.

No vídeo republicado, o pastor Jared Longshore, de uma igreja chamada Igreja de Cristo, diz que apoiaria a revogação da 19ª Emenda da Constituição, que em 1920 concedeu às mulheres o direito de votar.

"É claro que o secretário acha que as mulheres devem ter o direito de votar", disse a porta-voz do Pentágono, Kingsley Wilson, aos repórteres nesta quinta-feira. Ela não explicou por que ele havia republicado o vídeo em primeiro lugar.

O vídeo é um segmento da CNN que se concentra principalmente em outro pastor, Doug Wilson, um nacionalista cristão que fundou a Comunhão de Igrejas Evangélicas Reformadas. A porta-voz disse que Hegseth faz parte de uma congregação fundada pelo pastor Wilson.

"Ele (Hegseth) aprecia muitos de seus escritos e ensinamentos (do pastor Wilson). Não vou litigar cada aspecto do que ele pode ou não acreditar em um determinado vídeo", disse a porta-voz.

Em abril, Hegseth cancelou um programa que buscava aumentar o papel das mulheres nos setores de segurança nacional, que foi sancionado em 2017 pelo então presidente Donald Trump. Enquanto estudante em Princeton, as opiniões de Hegseth sobre o feminismo geraram tensão.

Desde que se tornou secretário de Defesa em janeiro, Hegseth tem realizado cultos de oração cristã no Pentágono, além de ter mencionado sua fé cristã em depoimentos ao Congresso, em eventos públicos e em entrevistas na TV.

Embora as Forças Armadas dos EUA sejam predominantemente cristãs, suas fileiras incluem militares de muitas religiões, bem como aqueles que não são religiosos. Os serviços de oração não denominacionais são uma característica comum em eventos militares.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Hegseth apoia direito de voto das mulheres, diz Pentágono, apesar de ter republicado o vídeo

Conversas sobre poluição por plástico vão para a prorrogação enquanto países pressionam por avanço tardio

ONU aponta fome "catastrófica" em Gaza; Israel nega

Moraes pede data a Zanin para julgamento de Bolsonaro

Caso Hytalo Santos expõe falhas na proteção infantil, diz Luciana Temer

Rei Charles vai liderar comemorações do 80º aniversário do Dia da Vitória

Aposta de Curitiba (PR) acerta Lotofácil e leva R$ 1,4 milhão; veja dezenas

Ninguém acerta Timemania e prêmio vai a R$ 16 milhões; veja números e time

Agora na MLS, Thomas Müller quer seguir conquistando títulos

'Que se faça justiça', clama irmã de Miguel Uribe após seu assassinato na Colômbia

Aposta de MG acerta Quina e ganha R$ 2,9 milhões; veja números sorteados