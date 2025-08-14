Guerrilhas colombianas atuam com CV no AM e lavam dinheiro com peixarias

Guerrilhas colombianas e ribeirinhos cooptados atuam diretamente no transporte do tráfico internacional de maconha e cocaína, hoje atrelado ao CV (Comando Vermelho) na região da tríplice fronteira amazônica entre Brasil, Colômbia e Peru, segundo relatório da Polícia Nacional da Colômbia compartilhado à PF (Polícia Federal) e obtido pelo UOL.

O que aconteceu

Documento da polícia colombiana aponta que as organizações atuam em forma de consórcio na região. Atualmente, a facção que domina a região é o CV, mas também existe o grupo que se identifica como "Os Crias". A facção fluminense negocia os acordos na cidade colombiana de Letícia, que faz fronteira com Tabatinga (AM), segundo policiais militares amazonenses.

A polícia colombiana afirma, por sua vez, que os guerrilheiros não atuam criminalmente apenas no transporte das remessas de drogas. Eles seriam os responsáveis por pagar propina a autoridades, para assegurar a chegada da maconha, cocaína e pasta base, e teriam peixarias na região para lavar dinheiro.

A investigação colombiana aponta que Manaus se consolidou como principal ponto de entreposto de maconha e cocaína da região amazônica. A capital do Amazonas é abastecida por rotas fluviais e aéreas que passam por Santo Antônio de Içá, Tefé, Coari, Tabatinga (Brasil) e Santa Rosa (Peru).

Além dos guerrilheiros, traficantes também lavam dinheiro na região. Segundo a investigação colombiana, os traficantes utilizam bancos estrangeiros para operações e lavam capitais com compra de carros e outros negócios de fachada, como casas de câmbio e bares nas cidades de Letícia e Tabatinga.

Essas estruturas estariam subcontratando criminosos para cuidar de laboratórios e de plantações em Loreto (no Peru), na segurança do tráfico fluvial até o Brasil e na consolidação de braços armados para atiradores.

Relatório da polícia colombiana

CV à frente

De 2017 para cá, o CV se lançou na região da tríplice fronteira como "Comando Vermelho do Amazonas". Ali, ocorreu o rompimento de uma antiga aliança que o CV mantinha com o Cartel do Norte (facção anteriormente conhecida como Família do Norte) e que, segundo a PM, está extinta atualmente.

Uma cúpula formada por 13 criminosos ligados ao CV em Manaus coordena as ações da facção fluminense na região. De acordo com investigação da Polícia Civil do Rio, esses chefes do CV em Manaus são obrigados a se reportar a lideranças que ficam em favelas da capital fluminense.

A estimativa é a de que 70% da cocaína produzida no Peru seja trazida para o Brasil, enquanto os outros 30% para o Equador. O CV pretende não só controlar a cadeia de abastecimento a partir do Peru, mas, também, se expandir para a Colômbia, segundo investigadores.

O ex-comandante das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) Manuel Bolívar, que participou do processo da paz de 2016, cedeu entrevista à reportagem. Afirmou que, durante seus 15 anos na selva amazônica colombiana, um dos métodos de financiamento da guerrilha era o acordo financeiro que mantinha com traficantes de drogas brasileiros.

Para que a droga passasse pelo terreno ocupado, as Farc cobravam uma taxa que variava entre 1% e 5% por remessa de cocaína. Segundo ele, os dissidentes, que continuam na que região onde atuava até 2016, mantêm a estrutura financeira de guerrilha.

No passado, os principais "clientes" dos dissidentes eram do Primeiro Comando da Capital. Agora, os principais compradores dos guerrilheiros na região são do Comando Vermelho.

*O repórter viajou a convite do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública).