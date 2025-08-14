Topo

Guarda Nacional já foi mobilizada em Washington, afirma Pentágono

14/08/2025 16h07

A totalidade dos 800 integrantes da Guarda Nacional que o presidente Donald Trump ordenou enviar a Washington para apoiar as forças de segurança já foi mobilizada, informou nesta quinta-feira (14) o Pentágono.

Trump ordenou o deslocamento como parte do que descreveu como uma ofensiva contra a criminalidade na capital, onde, no entanto, os crimes violentos diminuíram.

"A partir de hoje, os 800 integrantes da Guarda Nacional do Exército e da Força Aérea estão mobilizados (...) como parte da Força-Tarefa Conjunta de Washington D.C. e já se encontram aqui em nossa capital", declarou à imprensa a porta-voz do Pentágono, Kingsley Wilson.

"Eles auxiliarão o Departamento de Polícia Metropolitana de Washington e as forças de segurança federais na proteção de monumentos, nas patrulhas de segurança comunitária, na proteção de instalações e agentes federais" e nos postos de controle de tráfego, detalhou.

As tropas "permanecerão até que a lei e a ordem sejam restabelecidas no Distrito, conforme determinação do presidente", acrescentou.

Trump havia anunciado na segunda-feira o envio da Guarda Nacional, junto com a intervenção federal no departamento de polícia da cidade, e prometeu "recuperar" Washington.

Políticos republicanos afirmam que a capital, governada por democratas, está tomada pela criminalidade e por pessoas vivendo nas ruas, além de acusarem má gestão financeira.

No entanto, dados da polícia de Washington mostram quedas significativas na criminalidade violenta entre 2023 e 2024.

O envio de tropas a Washington ocorre depois de o presidente Trump ter despachado, semanas atrás, a Guarda Nacional e a Infantaria da Marinha para reprimir protestos em Los Angeles, Califórnia, contra as batidas migratórias.

Foi a primeira vez desde 1965 que um presidente norte-americano mobilizou a Guarda Nacional contra a vontade de um governador estadual.

