Governo argentino eleva número de mortos por fentanil contaminado

14/08/2025 22h03

O governo da Argentina elevou para 100 o número de mortos por fentanil contaminado, e apontou um laboratório local como responsável, em meio ao aumento da polêmica no país nesta quinta-feira, devido à lentidão da resposta à crise sanitária.

Desde maio foram registradas denúncias perante a autoridade de medicamentos e alimentos (Anmat) por mortes suspeitas após o uso do fármaco em hospitais de quatro províncias do país, além da capital, Buenos Aires.

"Ariel Garcia Furfaro é dono do laboratório HLB Pharma Group S.A., fabricante do lote de fentanil contaminado responsável pela morte de mais de 100 pessoas", apontou a Presidência em comunicado. Após uma inspeção do governo, a Anmat inabilitou o laboratório e proibiu "sua atividade produtiva, três meses antes da ocorrência da primeira morte por fentanil contaminado".

Durante um ato político em La Plata, o presidente Javier Milei acusou os apoiadores de sua antecessora Cristina Kirchner de acobertarem o dono do laboratório.

