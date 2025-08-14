"Conforme a taxa de juros cai, indústria automotiva reage", diz VP da GM

Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul, disse que a expectativa de redução da taxa de juros no Brasil é um alento para a indústria automotiva. "A taxa de juros é um componente fundamental das nossas expectativas de vendas, porque a maioria das pessoas compra seus carros financiados", afirma. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial. A taxa Selic está em 15% ao ano, mas analistas esperam que em breve o Banco Central inicie uma fase de cortes.

Com uma taxa de juros alta, o preço final do carro é muito mais alto, e as pessoas repensam as suas decisões de compra. A taxa de juros estabilizou agora no mês corrente --a última reunião do Copom manteve os juros em 15%, e a expectativa é de que caia. E, conforme a taxa de juros cai, a indústria reage.

Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul

Tendo condições competitivas de compra, uma rede de concessionárias para apoiar o consumidor e apoio do governo para garantir uma competitividade para que os carros sejam cada vez mais acessíveis, a tendência é a gente ter um mercado de veículos produzidos no Brasil cada vez maior.

Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul

Linha de montagem da GM em São José dos Campos (SP) Imagem: Divulgação

Veículos mais sustentáveis

Programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação). "Ele é um programa que olha não só a sustentabilidade, do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista de inovação local", afirma Rua, na entrevista. O Programa Mover, do governo federal, dá estímulos à produção de veículos mais sustentáveis e eficientes, com incentivos fiscais a empresas que investirem em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

R$ 19 bilhões em crédito. "Eles têm mais ou menos R$ 19 bilhões em crédito subsidiado para as empresas interessadas em produzir tecnologia aqui. E todos os fabricantes têm direito a pleitear esse recurso. Está acontecendo de uma forma muito organizada, está funcionando", declara.

O programa Mover foi a maior política automotiva já criada na história desta República.

Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul

A GM iniciou suas operações no Brasil em 1925. Neste ano, comemora seu centenário no país. No período, produziu cerca de 20 milhões de veículos. Tem 5 fábricas, 1 campo de provas, 1 centro logístico e cerca de 14 mil funcionários.