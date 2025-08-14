Gilmar Mendes disse que Lava Jato praticou tortura, e não equipe de Moraes

Não é verdade que Gilmar Mendes, ministro do Supremo, tenha feito comentários comparando ações de integrantes de grupo chefiado pelo colega Alexandre de Moraes à tortura.

Publicações nas redes usam um recorte de uma declaração de Gilmar Mendes em que ele criticava a Operação Lava Jato para enganar.

O que diz o post

Um vídeo em que Gilmar Mendes comparava práticas da Operação Lava Jato à tortura é compartilhado como a seguinte legenda enganosa: "Indignado com as novas revelações da Vaza-toga, Gilmar Menes equipara à tortura as práticas descritas e classifica como pervertidos os integrantes do grupo chefiado por Moraes".

Por que é falso

Gilmar Mendes criticava a Operação Lava Jato. O post usa um vídeo recortado do canal UOL com data e referências sobre o contexto da declaração do ministro. A declaração aconteceu em maio de 2023 quando a Segunda Turma do STF decidiu revogar a medida cautelar que proibia o ex-engenheiro da Petrobras Sérgio Souza Boccaletti de fazer viagens internacionais. Ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro (aqui). Confira a declaração de Gilmar Mendes dentro do contexto abaixo:

"Vaza Toga" ao qual ao post se refere foi vazamento de mensagens de assessores de Moraes. Em agosto de 2024, o jornal Folha de S.Paulo publicou uma matéria que afirmava que o ministro usou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) fora do rito para investigar bolsonaristas. O jornal afirma que teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes e integrantes da sua equipe no TSE e no Supremo.

Nova denúncia de organização americana. No início do mês, o jornalista americano Michael Shellenberger publicou novas acusações contra Moraes via a organização "Civilization Works", da qual ele é fundador. Segundo o texto, o ministro teria cometido excessos (aqui), violado a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) (aqui) e contado com "infiltrados" para obter dados e informações sobre réus do 8 de Janeiro de 2023 (aqui).

Fundador da Civilization Works é ativista de direita e negacionista. Shellenberger mantém relações próximas com parlamentares do Partido Republicado dos Estados Unidos, além de defender ideias alinhadas ao conservadorismo. Ele também é conhecido por disseminar alegações de teor negacionista sobre o clima e de atuar em defesa da energia nuclear (confira aqui e aqui, em inglês).

Este conteúdo também foi verificado por Lupa e Aos Fatos.

