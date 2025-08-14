Topo

Notícias

Gauff vence Bronzetti e vai às quartas do WTA 1000 de Cincinnati

14/08/2025 16h37

A jovem tenista americana Coco Gauff voltou à ação com tudo nesta quinta-feira (14), derrotando a italiana Lucia Bronzetti e chegando às quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati.

A número dois do mundo derrotou Bronzetti (61ª) por 6-2 e 6-4 nesta partida das oitavas de final, disputada sob o intenso calor da manhã nesta cidade de Ohio.

A americana de 21 anos poderá enfrentar nas quartas de final outra italiana, Jasmine Paolini, que vai jogar contra a tcheca Barbora Krejcikova.

Gauff é a única tenista local que disputa as quartas de final em Cincinnati, onde também competem as outras duas grandes favoritas ao título, a bielorrussa Aryna Sabalenka e a polonesa Iga Swiatek.

Nesta quinta-feira, Gauff retornou à competição após vários dias de descanso. Ela não precisou disputar a terceira rodada devido à desistência de sua adversária, a ucraniana Dayana Yastremska.

Diante de Bronzetti, que buscava sua primeira vaga em quartas de final de um WTA 1000, Gauff começou forte e venceu o primeiro set em apenas 33 minutos.

No segundo set, ela encontrou mais resistência da italiana e suou muito para vencer graças a um saque mais preciso do que o que tem demonstrado nesta temporada e a uma série de winners.

"Joguei agressivamente durante a maior parte da partida. Talvez eu tenha tido algumas jogadas mais passivas, mas é difícil. As bolas são muito leves e difíceis de controlar", explicou a vencedora.

Na última vez que Gauff chegou às quartas de final em Cincinnati, em 2023, ela se tornou a mais jovem campeã da história deste torneio, uma espécie de preparativo para o Aberto dos Estados Unidos, que começa em 24 de agosto.

gbv/ma/aam/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Moraes nega ter acelerado ação contra Bolsonaro sobre tentativa de golpe

Gauff vence Bronzetti e vai às quartas do WTA 1000 de Cincinnati

Ucrânia ordena novas evacuações no leste diante de avanço russo

Acusado de atirar sanduíche em agente dos EUA era funcionário do Departamento de Justiça

Comissão da Câmara aprova moção de apoio a Bolsonaro, preso em casa

Fiscal suspeito de pegar R$ 1 bi em propina está sem advogado e juiz escala defensor público

UE insta Israel a abandonar plano de construir novos assentamentos na Cisjordânia

Trump diz que Bolsonaro é alvo de tentativa de execução política

Desmoronamento em mina de ouro deixa pelo menos 25 mineiros soterrados na Tanzânia

Quem são os dois brasileiros punidos pelos EUA com a cassação dos vistos

Fones da Latam são vendidos por R$ 5 a R$ 10 em trens de SP: 'Como?'