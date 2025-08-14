Topo

Notícias

Fiesp projeta crescimento de 0,2% do PIB no 2º trimestre e 2,4% no fechamento do ano

São Paulo

14/08/2025 15h03

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que não para de driblar os modelos econométricos e surpreender os analistas, deve crescer 0,2% no segundo trimestre. É o que prevê o Fiesp Data Tracker, rastreador de atividade da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp).

No acumulado dos três primeiros meses deste ano a economia avançou 1,4%. A previsão é de que o PIB do segundo trimestre seja divulgado no começo de setembro.

Pela ótica da oferta, o Tracker da Fiesp estima queda de 0,6% no PIB da Agropecuária, retração de 0,7% na indústria de transformação e avanço moderado de 0,4% da indústria geral. O setor de serviços também deve apresentar crescimento moderado de 0,3%.

Pela ótica da demanda, o monitoramento da entidade aponta para um crescimento de 0,6% do consumo das famílias. Já os gastos do governo, tema preferido dos analistas por conta do fiscal, deverá acumular no trimestre em análise uma queda de 0,4%.

Já os investimentos na Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) sinalizam retração 0,7%. As exportações deverão crescer 0,2% e as importações devem encolher 1,5%.

Para 2025, a Fiesp espera crescimento de 2,4% da economia brasileira, o que se confirmado representará uma desaceleração de 1 ponto porcentual em relação à taxa de expansão, de 3,4%, registrada no ano passado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump diz que paz é possível entre Putin e Zelenskiy

EUA vendem 722,8 mil t da safra 2025/26, revela USDA

França apreende 1,3 tonelada de cocaína em caminhão que vinha da Espanha

Criminosos virtuais escolhem vítimas de golpes de celular por classe social

Suspeito de sequestro de ex-militar dissidente venezuelano é preso no Chile

Ministro de Israel lança plano de assentamento para "enterrar" ideia de Estado palestino

MP-PE faz busca em empresas suspeitas de desvio na gestão João Campos

Lammy, do Reino Unido, diz que plano de assentamentos de Israel "deve ser interrompido agora"

Lula diz que líder do PSB na Câmara deve pedir cassação de Eduardo Bolsonaro

Investidora brasileira BWGI conclui oferta pela empresa francesa Verallia

Unesco pede que comunidade internacional se mantenha mobilizada pelo direito à educação das afegãs