É falso que mulher que levou mais de 60 socos queira reatar com agressor

É falso que Juliana Garcia dos Santos Soares, a mulher agredida com mais de 60 socos pelo namorado dentro de um elevador em Natal, queira reatar o relacionamento, ao contrário do que afirmam publicações compartilhadas nas redes sociais.

A advogada de Juliana negou qualquer intenção da vítima em reatar o namoro e classificou as publicações enganosas como "mentiras absurdas".

O que diz o post

As publicações compartilham um post publicado por um perfil no Instagram, cujo título é o seguinte: "INACREDITÁVEL! MULHER AGREDIDA COM MAIS DE 60 SOCOS E QUE PASSOU POR CIRURGIA NO ROSTO SURPREENDEU AO DIZER QUE PRETENDE REATAR COM O EX-NAMORADO AGRESSOR". Abaixo, lado a lado, há uma foto de Juliana e outra de Igor Eduardo Pereira Cabral, ex-jogador de basquete.

Por que é falso

Advogada negou que vítima queira reatar namoro com agressor. Ao UOL Confere, Caroline Mafra, representante legal de Juliana, afirmou que a vítima nunca cogitou a hipótese de se relacionar novamente com Igor: "Isso é uma fake news absurda e tem gerado uma revitimização nela. Ela jamais falou, em momento algum [em reatar o namoro com Igor]. Não existe essa possibilidade de ela retornar para o agressor. Não existe isso".

Defesa de Juliana denunciou páginas que divulgaram notícias falsas. Caroline, que também é amiga da vítima, disse que denunciou ao Instagram os perfis que disseminaram informações mentirosas sobre Juliana. "Estamos passando por situações recorrentes, mas já estamos tomando as medidas cabíveis", afirmou.

Perfil responsável por post original não se manifestou. O UOL Confere entrou em contato com a página que publicou a suposta notícia que viralizou nas redes sociais, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Ex-atleta agrediu mulher dentro de elevador. O caso aconteceu em 26 de julho em um prédio em Natal. Igor, de 29 anos, agrediu Juliana, 35, com mais de 60 socos. Ele foi preso em flagrante e, em depoimento, alegou "surto claustrofóbico" para justificar a agressão, que foi captada pelas câmeras de segurança do edifício (aqui). Igor foi indiciado por tentativa de feminicídio (aqui), pediu perdão e disse que sua conduta havia sido influenciada por "uso de substâncias e instabilidade emocional" (aqui). Ele afirmou que foi agredido por agentes penais na cadeia (aqui).

Mulher agredida passou por cirurgias no rosto. Juliana foi submetida a uma cirurgia de mais de sete horas para a reconstrução da face. Segundo o cirurgião-dentista que a atendeu, a promotora de vendas pode ter sequelas devido à extensão das fraturas (aqui). Juliana recebeu alta no dia 4 (aqui). De acordo com a delegada Victoria Lisboa, da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), Igor já havia empurrado a namorada e a incentivava a cometer suicídio (aqui). O relacionamento durou cerca de dois anos.

