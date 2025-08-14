EUA vendem 722,8 mil t da safra 2025/26, revela USDA

Topo

São Paulo, 14 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 722,8 mil toneladas de trigo na safra 2025/26 na semana encerrada em 7 de agosto, já descontados os cancelamentos, informou nesta quinta-feira, 14, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa baixa de 2% ante a semana anterior, mas ganho de 14% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais compradores foram Coreia do Sul (130 mil t), México (114,9 mil t), Filipinas (99,5 mil t), Sri Lanka (66 mil t) e Japão (60,6 mil t).Para 2026/27, não foram reportadas vendas.O saldo de vendas ficou dentro da faixa estimada por analistas do mercado, de 400 mil a 850 mil toneladas.As exportações de 340,8 mil toneladas na semana, recuo de 49% ante a semana anterior, e de 37% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais destinos foram México (74 mil t), Vietnã (67,1 mil t), Colômbia (50,4 mil t), Nigéria (49,7 mil t) e Taiwan (36,6 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires

