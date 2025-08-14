EUA e Paraguai assinam acordo sobre pedidos de asilo

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, e seu homólogo paraguaio Rubén Ramírez Lezcano assinaram nesta quinta-feira(14), em Washington, um acordo sobre pedidos de asilo "para compartilhar o encargo" da imigração irregular, relatou a AFP.

Paraguai e Estados Unidos reforçaram sua relação desde o retorno do presidente republicano Donald Trump ao poder, em janeiro.

O país sul-americano, para onde Rubio viajou em fevereiro, se esforça para se posicionar como um aliado dos Estados Unidos na América Latina.

O presidente paraguaio, Santiago Peña, "é um grande aliado e parceiro forte dos Estados Unidos", declarou Rubio durante a assinatura do acordo que, segundo ele, contribuirá para prevenir "a imigração ilegal" que "representa uma ameaça à segurança nacional", uma das prioridades de Washington.

O acordo facilita aos solicitantes de asilo que estão atualmente nos Estados Unidos a apresentação de seus pedidos no Paraguai, informou Rubio em comunicado.

Isso permite "que nossas nações compartilhem o encargo de administrar a imigração ilegal enquanto se põe fim ao abuso do sistema de asilo de nossa nação", acrescentou na nota.

"Vamos cooperar em muitos outros temas", disse Rubio em espanhol durante o ato.

"Você é um amigo muito próximo do nosso governo e do nosso país", disse o chanceler paraguaio, manifestando sua vontade de colaborar em setores como comércio, investimento e segurança.

