Topo

Notícias

Honduras: estado de exceção aumentou casos de torturas e abusos, diz ONG

28.nov.2021 - Xiomara Castro, candidata do Libre, em Honduras - Luis Acosta/AFP
28.nov.2021 - Xiomara Castro, candidata do Libre, em Honduras Imagem: Luis Acosta/AFP

Em colaboração com UOL

14/08/2025 14h05

O estado de exceção vigente em Honduras desde dezembro de 2022 para combater a criminalidade tem favorecido casos de tortura e abusos de poder, afirmou, nesta quinta-feira (14), uma ONG de direitos humanos.

A medida decretada pela presidente de esquerda, Xiomara Castro, em 6 de dezembro de 2022 é semelhante, em alguns aspectos, ao regime de exceção instaurado em El Salvador em março de 2022 para combater gangues, que reduziu drasticamente os homicídios, mas é criticado por grupos de direitos humanos.

"Longe de garantir segurança", o estado de exceção em Honduras contribuiu para uma "maior percepção de insegurança [...] e propiciou múltiplos abusos de poder, incluindo maus-tratos, lesões e atos de tortura", assegurou a ONG Cristosal em um relatório.

O estado de exceção estimulou "violações aos direitos humanos", "impactos psicossociais significativos", especialmente em grupos vulneráveis, "deteriorando a saúde mental", destacou o grupo.

Destacou que a medida, que permite prisões sem mandato judicial, foi prorrogada em 19 ocasiões, sem que o Congresso a tenha aprovado, na maioria das vezes.

Segundo a Secretaria de Segurança, 9.668 suspeitos foram detidos neste tempo por "diversos delitos".

O relatório, elaborado com base em mais de 100 entrevistas, cita um homem identificado como Javier, que afirma que a polícia "estigmatiza os jovens (por suas roupas), pelo corte de cabelo" e seus sapatos.

Suyapa, uma mulher da capital, sustentou que desde 2022 "a violência aumentou notavelmente", porque "a polícia está utilizando mais violência".

A ONG indicou que em Honduras a extorsão continua, "pequenos negócios fecharam por medo, e a 'quota' que impõem as maras e gangues" às suas vítimas persiste "com total impunidade".

Cristosal é uma ONG reconhecida que também operava em El Salvador, mas foi forçada a se exilar após denunciar uma "escalada repressiva" do governo de Nayib Bukele contra as vozes críticas ao seu governo.

O escritório do estatal Comissário Nacional de Direitos Humanos registrou 924 reclamações entre dezembro de 2022 e abril de 2025 por "abusos" de policiais, segundo um comunicado.

O ministro de Segurança, Gustavo Sánchez, garantiu recentemente que o estado de exceção permitiu reduzir os homicídios em 25% em 2024, "o nível mais baixo da história", ao se situar em 26,8% homicídios por cada 100 mil habitantes.

De acordo com o Observatório da Violência da Universidade Nacional, Honduras havia encerrado 2023 com uma taxa de 34,5 homicídios por cada 100 mil habitantes e 2022 com 38,2.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Ministro de Israel lança plano de assentamento para "enterrar" ideia de Estado palestino

MP-PE faz busca em empresas suspeitas de desvio na gestão João Campos

Lammy, do Reino Unido, diz que plano de assentamentos de Israel "deve ser interrompido agora"

Lula diz que líder do PSB na Câmara deve pedir cassação de Eduardo Bolsonaro

Investidora brasileira BWGI conclui oferta pela empresa francesa Verallia

Lula defende Cuba e sugere viagens no Brasil para quem perdeu visto dos EUA

Abiove: processamento de soja em junho alcança 4,55 milhões de toneladas

Descoberta reacende disputa sobre origem da salsicha alemã bratwurst

Novo tipo de supernova é detectado quando um buraco negro provoca explosão de uma estrela

Honduras: estado de exceção aumentou casos de torturas e abusos, diz ONG

Rússia classifica Repórteres sem Fronteiras como "organização indesejável"