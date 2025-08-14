Topo

Globo não afastou Bonner nem fechou escritório nos EUA

14.ago.2025 - Bonner continua apresentando o JN e escritório da Globo nos EUA está aberto - Arte/UOL Confere sobre reprodução/Instagram
do UOL

Nathália Moreira

Do UOL,em São Paulo

14/08/2025 18h31

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que a Globo fechou seu escritório nos Estados Unidos e que William Bonner foi afastado do Jornal Nacional por medo da Lei Magnitsky.

A emissora declarou que as informações não procedem. Além disso, Bonner continua apresentando o JN e jornalistas sediados nos Estados Unidos têm aparecido nos estúdios da Globo no país.

O que diz o post

Um homem aparece em um vídeo dizendo: "O Bonner, né, que afastaram ele do Jornal Nacional. E a Globo está fazendo isso porque a família Marinho mora nos Estados Unidos e tem uma fortuna lá na Flórida". A pessoa afirma que um "amigo seguidor" chamado Luiz disse que esteve nos Estados Unidos e falou que "o escritório da Rede Globo foi fechado e os jornalistas estão apavorados". Tudo isso seria consequência de um suposto temor da emissora em ser sancionada pela Lei Magnitsky.

Por que é falso

Bonner não foi afastado do Jornal Nacional. O jornalista apresentou o telejornal ontem (aqui e abaixo). Além disso, nenhum veículo de imprensa noticiou um suposto afastamento de Bonner por causa da Lei Magnitsky (aqui). Caso fosse verdade, o fato teria repercussão. O que, sim, foi noticiado foi que, por causa de um resfriado, Bonner não apresentou o JN na última sexta-feira (aqui). Além disso, não há manifestação por parte dele em suas redes sociais (aqui).

Globo mantém sua sede nos Estados Unidos. A presença de jornalistas como Sandra Coutinho e Gustavo Chacra na redação em Nova York, por exemplo, confirma que a emissora continua operando no país (aqui, aqui e abaixo).

A Globo declarou que as informações "não procedem". Em nota ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da emissora informou que o escritório nos Estados Unidos continua funcionando normalmente e que Bonner se mantém como apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional.

A Lei Magnitsky é uma legislação americana que permite aos Estados Unidos impor sanções a indivíduos estrangeiros. Ela pune pessoas acusadas de corrupção grave ou violações de direitos humanos. As sanções incluem o bloqueio de bens, a proibição de entrada nos EUA e a restrição de transações financeiras. O nome da lei é uma homenagem ao advogado russo Sergei Magnitsky, que morreu na prisão após denunciar um grande esquema de corrupção. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo foi sancionado com a lei.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news

