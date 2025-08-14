Escândalo de assinaturas eletrônicas falsas abala credibilidade do sistema digital na Turquia

Na Turquia, a gestão pública foi amplamente digitalizada desde os anos 2000. Os cidadãos turcos utilizam o "e-devlet" ("Estado digital"), que seria o equivalente à conta Gov.br, para realizar todos os trâmites administrativos. No entanto, um escândalo de assinaturas eletrônicas falsas expõe a fragilidade do sistema e abala o país.

Céline Pierre-Magnani, correspondente da RFI em Ancara

Centenas de documentos oficiais teriam sido emitidos fraudulentamente, após o roubo da identidade digital de altos funcionários de diversas instituições públicas da Turquia. O caso ficou conhecido como a "gangue dos diplomas falsos". O escândalo veio à tona após o vazamento, há duas semanas, de duas acusações na imprensa. Até agora, 199 pessoas foram indiciadas.

A investigação, conduzida pela promotoria de Ancara, revelou a existência de uma rede altamente organizada. Desde o final dos anos 2000, os suspeitos emitiram documentos oficiais falsos em troca de pagamentos que chegavam a milhares de euros. Entre os certificados falsificados estão diplomas universitários e carteiras de motorista.

De 5 a 50 anos de prisão

Os casos revelados pela mídia turca escandalizam a opinião pública. A imprensa divulga exemplos de diplomas de engenheiros, advogados, médicos anestesistas e psicólogos que teriam sido fraudados pela quadrilha, permitindo que os beneficiários atuassem em setores para os quais não tinham nenhuma qualificação profissional. Os acusados podem ser punidos com penas de 5 a 50 anos de prisão.

Duas empresas turcas, autorizadas a conceder identidades eletrônicas, estão no centro do escândalo: TÜRKTRUST e E-?MZATR. Essas duas autoridades certificadoras, credenciadas pelo Estado, foram usadas pelos acusados para fraudar assinaturas pertencentes a cerca de trinta altos funcionários. Em seguida, as falsas identidades permitiram o acesso a sistemas normalmente restritos à administração pública.

Origem do problema

Especialistas jurídicos na Turquia denunciam a falta de fiscalização dessas duas empresas por parte da Agência de Tecnologias da Informação e Comunicação.

Além disso, programadores de segurança cibernética classificam como "obsoleta" a prática de usar pen drives para armazenar as assinaturas eletrônicas dos altos funcionários e pedem uma atualização do sistema.

Repercussões políticas

O caso levanta dúvidas sobre a segurança digital do Estado como um todo. As autoridades afirmam que estão trabalhando para desmantelar a rede desde agosto de 2024 e têm publicado boletins de "combate à desinformação" sobre os dados divulgados na imprensa.

Mas o dano já está feito, especialmente porque nomes de figuras públicas aparecem na acusação como beneficiários dos serviços de assinaturas falsas. É o caso de Mehmet Baykara, dono da construtora Malamira, que obteve diversos contratos públicos, incluindo a construção de uma grande barragem no sudeste do país.

A primeira audiência do julgamento da "gangue dos diplomas falsos" está marcada para o dia 12 de setembro, no tribunal de Ancara.