Empresário que atirou em gari é suspeito de homicídio no RJ e agredir a ex

Empresário Renê Silva foi preso por suspeita de atirar em gari em Belo Horizonte Imagem: Reprodução de redes sociais
do UOL

Tiago Minervino

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/08/2025 05h30

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, 47, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, possui histórico criminal por episódios de violência doméstica e também por outro homicídio ocorrido no Rio de Janeiro, seu estado de origem.

Morte no trânsito

Renê foi autuado em um inquérito que investiga o crime de homicídio pela morte de uma mulher de 50 anos, em um acidente de trânsito, no Rio. O caso ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, área nobre da capital fluminense, em 2011. A informação foi confirmada ao UOL pela Polícia Civil do Rio.

Empresário dirigia o veículo em alta velocidade quando atropelou a vítima, que não teve a identidade revelada. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Inquérito foi instaurado como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Por meio de nota, a PCRJ informou que na época enviou o caso ao Ministério Público do Rio e solicitou mais prazo para investigar os fatos. A corporação também pediu para procurar a promotoria para saber maiores detalhes e atualizações do caso. A reportagem questionou ao MPRJ como anda esse processo, mas, até o momento, não houve resposta. Se houver retorno, esta matéria será atualizada.

Violência doméstica

Renê também já foi denunciado por episódios de violência doméstica contra pelo menos duas ex-companheiras. Em um dos casos, ocorrido no Rio de Janeiro, o empresário agrediu uma mulher com um cabo de vassoura. Esse episódio foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Belford Roxo.

A PCRJ concluiu esse inquérito e encaminhou ao MPRJ que, por sua vez, ofereceu a denúncia ao Tribunal de Justiça do estado. Por e-mail, a promotoria informou que, nesse caso, a vítima conseguiu obter medidas protetivas. Procurada, a assessoria do TJRJ informou apenas que o processo foi concluído em julho de 2024. Questionada sobre qual foi a decisão, o Tribunal respondeu apenas que a ação está "arquivada em definitivo sob segredo segredo de Justiça".

Empresário é alvo de outro inquérito de violência doméstica, este cometido em São Paulo. De acordo com a denúncia, Renê e a ex-companheira moravam em Cotia, na Grande SP, e a vítima era submetida a agressões. Em um episódio, ela teria quebrado um dos pés, além de sofrer violência psicológica.

Polícia Civil de São Paulo ofereceu denúncia à Justiça paulista por violência doméstica contra Renê. Procurada, a assessoria do TJSP informou por nota que o caso está sob segredo de Justiça e não forneceu detalhes da ação.

O UOL procurou Leonardo Salles, advogado de Renê, para pedir posicionamento sobre a ficha criminal do empresário. Até a publicação desta reportagem, o advogado não respondeu. O espaço segue aberto para manifestação.

O caso

Imagem: Reprodução

Empresário é o principal suspeito de atirar em Laudemir. De acordo com a Polícia Militar, o gari estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

Suspeito teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava. Renê exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima. Laudemir foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Renê fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Agentes montaram um cerco no perímetro da academia para evitar a fuga do suspeito. Renê foi levado para a delegacia com a roupa usada no treino e cobria o rosto com um pano para evitar as câmeras.

Imagem: Cedido ao UOL

Laudemir era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura de Belo Horizonte. Por meio de nota, a gestão municipal lamentou o ocorrido e disse que a empresa terceirizada está prestando apoio à família da vítima.

Empresa da qual Laudemir era funcionário afirmou que o episódio é uma "violência injustificável". Por meio de nota, a Localix Serviços Ambientais disse prestar "todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas".

Quem é o empresário preso

Imagem: Reprodução

Renê da Silva Nogueira Junior se apresenta como sócio-administrador de três empresas. O empresário é casado com uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais.

Nas redes sociais, Renê se descrevia como "cristão, esposo, pai e patriota". O empresário não possui autorização para porte de arma de fogo. Polícia investiga se a arma usada no crime seria da esposa dele.

