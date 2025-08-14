Topo

Assassinato de gari em BH: quais são os próximos passos da investigação

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior foi preso suspeito de assassinar o gari Laudemir Fernandes - Reprodução
O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior foi preso suspeito de assassinar o gari Laudemir Fernandes Imagem: Reprodução
14/08/2025 05h30

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, após uma briga de trânsito no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, na manhã de segunda-feira (11). O empresário Renê da Silva Nogueira Junior, 47, que foi preso pelo crime e reconhecido por testemunhas, nega envolvimento.

O que falta saber

Arma utilizada no crime. A polícia investiga se o empresário usou a arma da esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, para cometer o assassinato.

Polícia apreendeu duas armas que estão em nome de Ana Paula no apartamento do casal. Uma das armas é de uso funcional, pela atuação de Ana Paula como delegada; a outra é uma pistola de calibre .380, de uso pessoal, devidamente registrada —esse é o mesmo calibre da arma usada para matar Laudemir.

Armas de fogo foram entregues pela delegada à polícia civil. A arma de uso pessoal foi anexada aos autos do inquérito, para verificar se de fato é a mesma arma usada no crime. De acordo com o delegado Saulo Castro, o laudo pericial deve ficar pronto em até dez dias.

Polícia também apreendeu a arma de uso funcional da delegada. Ainda segundo Castro, Ana Paula não é suspeita de ter cometido nenhum crime. O objeto só foi apreendido pela Corregedoria da corporação para "apurar eventual infração por parte da servidora".

Corregedoria quer saber se houve omissão de cautela e prevaricação da delegada. A omissão refere-se à falta de cuidado na guarda de armas de fogo. A prevaricação é prevista quando um funcionário público retarda, omite ou pratica indevidamente um ato em prol de interesses pessoais.

Carro na cena do crime

Renê nega ter cometido o crime. Porém, a Polícia Civil de Minas Gerais afirma que "uma gama de provas" o colocam na cena do assassinato, como o carro de luxo que ele dirigia.

Empresário alega que nem sequer esteve no local. O gari foi morto no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, na manhã da segunda-feira.

Empresário disse que saiu de casa às 8h07 e foi direto para o trabalho. A investigação, no entanto, afirma que ele passou pelo local do crime.

Renê havia sido contratado há duas semanas por uma empresa em Betim; após a repercussão do caso, foi demitido. A polícia procurou a empresa para verificar se Renê realmente esteve lá.

Suspeito disse que passou a manhã na sede da empresa e só saiu na hora do almoço. Depois, voltou ao trabalho, foi para casa no final da tarde e trocou de roupa. Passeou com os cachorros no condomínio onde mora. Na sequência, foi para a academia de luxo no bairro Estoril, de alto padrão, onde foi preso.

Polícia disse que a versão de Renê ainda não foi confirmada. Os investigadores vão analisar as imagens de câmeras de segurança para confrontar a rota e os horários descritos por ele em depoimento.

O crime

O caso ocorreu na manhã de segunda-feira, no bairro Vista Alegre. Segundo a PM, a vítima trabalhava na coleta de lixo quando o empresário se incomodou com o espaço ocupado pelo caminhão e exigiu passagem.

Testemunhas relataram que Renê ameaçou atirar no rosto da motorista do caminhão. A condutora entrou em choque, e os colegas garis intervieram. Foi quando Laudemir foi atingido por um disparo no tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Santa Rita, em Contagem.

Após o disparo, suspeito fugiu sem prestar socorro. Horas depois, Renê foi localizado treinando na academia. Policiais cercaram o local para evitar fuga. Ele foi levado à delegacia com roupa de treino e o rosto coberto por um pano.

Laudemir foi sepultado na terça-feira à tarde. Familiares e amigos pediram por Justiça.

Renê é empresário e diz ser sócio de três empresas. Antes do caso, ele mantinha presença ativa nas redes sociais, onde se apresentava como "cristão, esposo, pai e patriota" e reunia quase 30 mil seguidores no Instagram. Após a repercussão, todos os perfis foram excluídos, incluindo o do LinkedIn.

