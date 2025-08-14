Economia do Reino Unido desacelera menos que o esperado no 2º tri

Por David Milliken e William Schomberg

LONDRES (Reuters) - A economia do Reino Unido desacelerou menos do que o esperado entre abril e junho após um forte início de ano, apesar do choque das tarifas comerciais dos Estados Unidos e de um mercado de trabalho mais fraco, favorecendo a ministra das Finanças, Rachel Reeves, para que atinja suas metas orçamentárias.

Dados oficiais publicados nesta quinta-feira mostraram que, após uma expansão excepcionalmente forte de 0,7% nos primeiros três meses de 2025, o Produto Interno Bruto cresceu 0,3% no segundo trimestre.

A leitura ficou acima da previsão de 0,1% do Banco da Inglaterra e de uma pesquisa da Reuters com economistas.

O Escritório de Estatísticas Nacionais informou que o PIB britânico caiu 0,1% em abril - um declínio menor do que se pensava - e recuou novamente em maio, antes de aumentar 0,4% em junho, com crescimento nos setores de serviços, indústria e construção.

Economistas afirmaram que grande parte do crescimento refletiu o aumento dos gastos públicos e dos estoques de mercadorias das empresas nacionais e estrangeiras antes do aumento das tarifas dos EUA.

O investimento empresarial caiu 4% em relação ao primeiro trimestre e o crescimento dos gastos das famílias foi fraco.

"A contínua relutância dos consumidores em abrir suas carteiras é preocupante", disse Thomas Pugh, economista da RSM UK. "Não esperamos que o crescimento acelere muito a partir daqui, já que a contínua cautela do consumidor, a demanda global mais fraca e os aumentos de impostos continuam a atrapalhar."

A maioria dos economistas acredita que Reeves terá que aumentar os impostos em seu orçamento anual em outubro ou novembro - potencialmente em dezenas de bilhões de libras - já que uma perspectiva de crescimento moderado e altos custos de empréstimos tornaram suas metas orçamentárias mais difíceis de alcançar.