Dólar oscila pouco na abertura com impasse Brasil-EUA e Fed em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta quinta-feira, conforme os investidores seguiam de olho em novidades sobre o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos, com a perspectiva para o Federal Reserve e dados econômicos também no radar.

Às 9h05, o dólar à vista caía 0,08%, a R$5,3968 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,11%, a R$5,421.

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,28%, a R$5,4014.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de setembro de 2025.

(Por Fernando Cardoso)