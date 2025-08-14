Diretor de ferrovias alemãs é destituído após críticas a atrasos de trens

O governo alemão anunciou, nesta quinta-feira (14), a destituição do diretor-geral da Deutsche Bahn (DB), Richard Lutz, criticado pela falta de pontualidade dos trens.

"Concordamos em encerrar prematuramente o contrato do diretor ferroviário", anunciou o ministro dos Transportes alemão, Patrick Schnieder, em uma coletiva de imprensa surpresa em Berlim.

Ele destacou a situação "dramática" da DB, assim como a falta de satisfação dos clientes em relação à pontualidade e rentabilidade.

A taxa de pontualidade dos trens de longa distância vem diminuindo há anos na Alemanha. No ano passado, atingiu apenas 62,5%, em comparação com 79% em 2016.

Lutz, de 61 anos, dirigia a DB desde 2017 e permanecerá no cargo até que um sucessor seja encontrado. Trata-se de uma saída antecipada: seu contrato estava previsto até 2027.

O ministro conservador havia advertido que tomaria uma decisão sobre a futura gestão da empresa estatal antes do final do verão, como parte de uma revisão da estratégia ferroviária nacional.

Os detalhes de uma "reforma" da DB serão divulgados em 22 de setembro, segundo anunciou o ministro na coletiva de imprensa desta quinta-feira.

A associação de passageiros da DB não recebeu com entusiasmo o anúncio da saída de Lutz. "A situação dos ferrovias não mudará com a modificação dos dirigentes, mas apenas melhorando a política ferroviária na Alemanha e financiando adequadamente as ferrovias", declarou à AFP Karl-Peter Naumann, dirigente honorário da Pro-Bahn.

"De fato, todos os ministros dos transportes anteriores falharam em maior ou menor grau e contribuíram significativamente para a situação atual das ferrovias", acrescentou.

A empresa, propriedade 100% do governo federal, suporta o peso de sua infraestrutura deteriorada e uma dívida que reduziu neste verão por meio da venda de sua lucrativa filial logística, Schenker.

lep/clp/nth/msr/mb/dd/aa

© Agence France-Presse