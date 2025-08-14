Topo

Dezenas de milhares de documentos de identidade são roubados em servidores de hotéis italianos

14/08/2025 11h28

Dezenas de milhares de documentos de identidade de turistas digitalizados em hotéis na Itália foram roubados dos servidores e colocados à venda na dark web, alertou a Agência para a Itália Digital (Agid).

A Agid "detectou uma atividade de venda ilegal de documentos de identidade que teriam sido roubados de hotéis que operam no território italiano", anunciou em comunicado nesta quinta-feira (14).

"Trata-se de dezenas de milhares de digitalizações em alta resolução de passaportes, carteiras de identidade e outros documentos de identificação utilizados pelos clientes durante as operações de check-in", especifica o comunicado.

A agência, em vários comunicados sucessivos nos últimos dias, especificou que se trata de quase 100.000 documentos roubados dessa forma.

A pessoa, ou grupo, que colocou esses documentos à venda, conhecida pelo pseudônimo "mydocs", declarou tê-los obtido "graças a acessos não autorizados a sistemas informáticos, entre junho e agosto de 2025".

No total, dez hotéis em várias partes da Itália foram afetados por esse ataque hacker, mas "não se descarta a possibilidade de surgirem outros casos nos próximos dias", alertam as autoridades.

A agência também alertou sobre as "consequências para as vítimas, que podem ser graves, tanto no plano econômico quanto no jurídico", lembrando que esses dados, uma vez roubados, "podem ser usados para fins fraudulentos: criação de documentos falsos, abertura de contas bancárias, usurpação de identidade digital".

Os hotéis e as plataformas de reservas hoteleiras são alvos frequentes de ataques cibernéticos; os grupos Marriott, Caesars e o site Booking.com já foram vítimas desse tipo de roubo.

mdb/glr/ved/gge/pb/mb/jmo/aa

© Agence France-Presse

