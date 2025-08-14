Topo

Desconfiança no governo federal atinge 52%, mas confiança sobe 5 pontos, revela pesquisa

São Paulo

14/08/2025 11h46

Levantamento Atlas/Bloomberg divulgado nesta quinta-feira, 14, diz que 52% não confiam no governo federal, enquanto 47% confiam. Em um ranking de 12 instituições avaliadas, o governo federal fica em terceiro na desconfiança, atrás do Congresso (81%) e do Exército e Forças Armadas (58%), e em quinto na confiança. Segundo a pesquisa, a confiança no governo federal, no entanto, subiu 5 pontos, de 42% para 47%; a desconfiança teve alta de 2 pontos (era 50%).

Já 58% dizem que não confiam em Exército e Forças Armadas, e 30% confiam, enquanto 12% não sabem.

A Polícia Civil é a instituição com maior confiança entre os que responderam à pesquisa: 60%. Já 26% não confiam na corporação e 14% não sabem.

A Polícia Militar, com 56%, e a Igreja Católica, com 53%, estão em segundo e terceiro lugares em confiança, diz a pesquisa.

Já 46% dizem que confiam no BC, e 39%, que não confiam.

Enquanto isso, 34% afirmam não confiar na PM, e 33% na Igreja.

Leia abaixo as porcentagens de quem confia e quem não confia nas 12 instituições mencionadas no levantamento:

"CONFIO"

Polícia Civil - 60%

Polícia Militar - 56%

Igreja Católica - 53%

Polícia Federal - 49%

Supremo Tribunal Federal - 49%

Governo federal - 47%

Banco Central - 46%

Prefeitura - 46%

Governo estadual - 43%

Igrejas evangélicas - 32%

Exército e Forças Armadas - 30%

Congresso Nacional - 12%

"NÃO CONFIO"

Congresso Nacional - 81%

Exército e Forças Armadas - 58%

Governo federal - 52%

Supremo Tribunal Federal - 51%

Governo estadual - 49%

Igrejas evangélicas - 46%

Banco Central - 39%

Prefeitura - 39%

Polícia Federal - 39%

Polícia Militar - 34%

Igreja Católica - 33%

Polícia Civil - 26%

A pesquisa Atlas/Bloomberg teve 2.447 respondentes, entre 3 e 6 de agosto, com a metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%.

