Topo

Notícias

Defesa Civil alerta por mensagem para incêndio e baixa umidade pela 1ª vez

do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/08/2025 19h30

A Defesa Civil de São Paulo emitiu pela primeira vez o alerta de celular para risco de incêndio e baixa umidade de ar.

O que aconteceu

Sistema cell broadcast, como é chamado o recurso, alertou moradores do Oeste de São Paulo sobre risco para incêndios. O alerta foi emitido para 82 cidades na tarde de ontem.

Moradores receberam por celular alerta de emergência e risco à saúde. A Defesa Civil alertou que a umidade do ar, que ficou abaixo de 12%, é nocivo à vida. Além disso, a população foi alertada sobre riscos de queimadas na região.

A tecnologia não requer instalação de aplicativo. O programa cell broadcast opera através da localização dos aparelhos pelas torres de transmissão. Neste primeiro alerta, moradores de cidades como Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, com alguns municípios na região de Andradina e no Pontal do Paranapanema receberam mensagens com orientações.

Sempre que a umidade do ar for menor que 12%, a população será alertada. A ferramenta, bastante utilizada no período do verão para para o envio dos alertas, também será aplicada no período de estiagem. A umidade relativa do ar abaixo de 12% gera desdobramentos para saúde das pessoas", informou a major Tatiana Rocha, diretora da Defesa Civil de São Paulo.

alerta - Reprodução - 18.mar.25 - Reprodução - 18.mar.25
Celulares da zona leste receberam alerta severo da Defesa Civil
Imagem: Reprodução - 18.mar.25

Alerta será enviado para eventos severos ou extremos. Desde dezembro do ano passado o sistema da Defesa Civil já opera disparando alertas para catástrofes naturais, como fortes chuvas. O sistema trabalha com aparelhos celulares que estão conectados a antenas de telefonia com sinais 4G ou 5G.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Moraes pede ao presidente da 1ª Turma do STF para marcar julgamento de Bolsonaro

Defesa Civil alerta por mensagem para incêndio e baixa umidade pela 1ª vez

Ministro de Israel anuncia plano para acelerar colonização da Cisjordânia

Moraes pede para Zanin marcar julgamento de Bolsonaro na trama golpista

Meta permitiu que IA incentivasse conversas 'sensuais' no Instagram e WhatsApp com menores

Trump volta a criticar Brasil: "Parceiro comercial horrível"

Wall Street fecha estável após alta inesperada do PPI

É falso que mulher que levou mais de 60 socos queira reatar com agressor

Nova espécie de raia-manta é confirmada e batizada em homenagem à Iara

Petróleo sobe antes de reunião Trump-Putin

Globo não afastou Bonner nem fechou escritório nos EUA