Defesa Civil alerta por mensagem para incêndio e baixa umidade pela 1ª vez

A Defesa Civil de São Paulo emitiu pela primeira vez o alerta de celular para risco de incêndio e baixa umidade de ar.

O que aconteceu

Sistema cell broadcast, como é chamado o recurso, alertou moradores do Oeste de São Paulo sobre risco para incêndios. O alerta foi emitido para 82 cidades na tarde de ontem.

Moradores receberam por celular alerta de emergência e risco à saúde. A Defesa Civil alertou que a umidade do ar, que ficou abaixo de 12%, é nocivo à vida. Além disso, a população foi alertada sobre riscos de queimadas na região.

A tecnologia não requer instalação de aplicativo. O programa cell broadcast opera através da localização dos aparelhos pelas torres de transmissão. Neste primeiro alerta, moradores de cidades como Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, com alguns municípios na região de Andradina e no Pontal do Paranapanema receberam mensagens com orientações.

Sempre que a umidade do ar for menor que 12%, a população será alertada. A ferramenta, bastante utilizada no período do verão para para o envio dos alertas, também será aplicada no período de estiagem. A umidade relativa do ar abaixo de 12% gera desdobramentos para saúde das pessoas", informou a major Tatiana Rocha, diretora da Defesa Civil de São Paulo.

Celulares da zona leste receberam alerta severo da Defesa Civil Imagem: Reprodução - 18.mar.25

Alerta será enviado para eventos severos ou extremos. Desde dezembro do ano passado o sistema da Defesa Civil já opera disparando alertas para catástrofes naturais, como fortes chuvas. O sistema trabalha com aparelhos celulares que estão conectados a antenas de telefonia com sinais 4G ou 5G.