Topo

Notícias

Defensores de direitos humanos criticam lei de anistia a militares promulgada no Peru

14/08/2025 09h09

A presidente do Peru, Dina Boluarte, promulgou na quarta-feira (13) a polêmica lei que concede anistia a membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional acusados ou condenados por crimes contra a humanidade durante o conflito contra as guerrilhas comunistas, entre os anos 1980 e 2000. A medida é alvo de críticas da ONU, da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e de associações de familiares de vítimas.

Com informações do correspondente da RFI em Lima, Martin Chabal, e da AFP

Sob o governo de Dina Boluarte, o Peru tem desafiado sistematicamente organismos internacionais. A promulgação da lei de anistia é mais um exemplo desse posicionamento. O texto havia sido aprovado pelo Congresso peruano, de maioria conservadora, em 9 de julho.

A Corte Interamericana, principal instância jurídica do continente, já havia solicitado a suspensão imediata da tramitação da lei e, em caso de promulgação, que ela não fosse aplicada até que seus impactos sobre os direitos das vítimas fossem devidamente analisados.

Segundo o advogado constitucionalista Luciano López Flores, a lei é claramente inconstitucional e contrária às convenções internacionais. Ele lembra que a própria Corte já invalidou leis de anistia em outros países da América do Sul.

Anistia para militares, policiais e civis

Dina Boluarte defende a nova legislação, afirmando que ela representa um reconhecimento ao esforço das forças de segurança na luta contra o terrorismo. Durante a cerimônia de promulgação, a presidente declarou que "ninguém pode ousar insinuar aos agentes do Estado ou à sociedade peruana que subvertam as leis da República". Ela também acusou os críticos da proposta de estarem "do lado de quem violou os direitos humanos dos nossos compatriotas".

A lei prevê anistia para agentes e civis ainda não condenados, além de pessoas com mais de 70 anos, desde que não tenham sido sentenciadas por terrorismo ou corrupção. Estima-se que cerca de 900 militares e policiais possam ser beneficiados, incluindo generais e oficiais envolvidos em graves violações de direitos humanos.

Associações de vítimas se sentem traídas

As associações de vítimas afirmam sentir-se traídas pelo Estado. Após mais de duas décadas de luta pelo reconhecimento dos crimes cometidos tanto pelas forças armadas quanto pelos grupos terroristas ? que deixaram cerca de 70 mil mortos, a maioria civis ?, a nova lei pode encerrar cerca de 600 processos ainda em andamento.

O conflito interno no Peru, entre as forças do Estado e as guerrilhas do Sendero Luminoso e do Movimento Revolucionário Túpac Amaru (MRTA), também deixou cerca de 20 mil desaparecidos, segundo estimativas do Ministério Público.

A organização Human Rights Watch reforçou as críticas à nova legislação, classificando-a como "uma traição às vítimas peruanas", segundo declaração de Juanita Goebertus, diretora para as Américas da ONG.

Boluarte também teria designado um grupo de "especialistas" para avaliar a possibilidade de retirada do Peru da CIDH, acusando o órgão de ingerência. Segundo Luciano López Flores, essas medidas atendem aos interesses políticos do governo, a menos de um ano das eleições presidenciais.

"Na hora do voto, isso estará na mente de policiais, militares e seus familiares. Não é uma população decisiva, mas também não pode ser ignorada", ressalta o advogado.

Antes desta anistia, o Peru já havia aprovado, em agosto de 2024, uma lei que declarou prescritos os crimes contra a humanidade cometidos antes de 2002 na luta contra as guerrilhas. Essa iniciativa, apelidada por defensores dos direitos humanos de "Lei da Impunidade", beneficiou o já falecido ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dois massacres de civis realizados pelo Exército em 1991 e 1992, além de cerca de 600 militares.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Conab: 11ª previsão da safra 2024/25 indica recorde de 345,23 milhões de t

Vice-ministra israelense descreve plano de administração civil de Gaza para fim da guerra

Pacto entre França e Reino Unido atormenta imigrantes, sem frear as travessias

Secretário que teve visto revogado pelos EUA diz que sanção é 'injusta' e defende Mais Médicos

Marina Silva promete engajar diálogos com Congresso para manter vetos à lei do licenciamento

Moraes participa de roda de conversa com influenciadores digitais em evento do STF

Felca ganhou mais de 10 milhões de seguidores após denúncia sobre exploração infantil

'Comete um crime e vai treinar?': veja trechos da audiência de empresário

Morre aos 102 anos o grande mestre do chá japonês Sen Genshitsu

Ônibus é incendiado com passageiros dentro em São Paulo; polícia investiga ato de vandalismo

Amazônia concentra maiores taxas de violência sexual contra crianças e adolescentes do País