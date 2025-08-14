Topo

Daly diz que corte de 0,50 p.p. pelo Fed na taxa de juros no próximo mês não parece justificado, segundo WSJ

14/08/2025 08h30

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, contestou a necessidade de um corte de 50 pontos-base na taxa de juros na reunião de setembro do Federal Reserve, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira.

"Cinquenta parece, para mim, como se estivéssemos vendo uma urgência - estou preocupada que isso enviaria um sinal de urgência que eu não sinto sobre a força do mercado de trabalho", disse Daly em uma entrevista ao Journal na quarta-feira. "Eu simplesmente não vejo isso. Não vejo a necessidade de recuperar o atraso."

Desde a decisão do Federal Reserve no mês passado de manter a taxa de juros, parece estar ocorrendo uma mudança no banco central dos EUA, com várias autoridades parecendo cada vez mais preocupadas com o mercado de trabalho e sinalizando sua abertura, se não impaciência, para um corte nos juros já em setembro.

Essa postura pode agradar ao presidente dos EUA, Donald Trump, que tem pressionado agressivamente por uma taxa de juros mais baixa.

Daly apoiou a decisão do Fed no mês passado de manutenção da taxa de juros, de acordo com o Journal, e desde então indicou que defenderá um corte em setembro porque as pressões inflacionárias não têm sido tão fortes quanto se temia e as condições do mercado de trabalho estão mais brandas.

"A política monetária parece ser muito restritiva para o rumo que a economia está tomando. Portanto, para mim, isso exige uma recalibragem", disse ela ao Journal. Daly é a favor de uma mudança gradual para uma configuração mais neutra "ao longo do próximo ano ou mais".

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, pressionou pelos cortes na taxa de juros no momento em que o governo avança em sua busca por um substituto para o chair do Fed, Jerome Powell, com a lista de possíveis candidatos tendo aumentado para 11.

(Reportagem de Rishabh Jaiswal em Bengaluru)

