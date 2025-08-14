Cyrela tem lucro líquido de R$ 388 milhões no 2º trimestre, recuo de 6%

A Cyrela Brazil Realty reportou um lucro líquido de R$ 388 milhões no segundo trimestre de 2025, decréscimo de 6% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A receita líquida da empresa, por outro lado, apresentou um crescimento, alcançando R$ 2,107 bilhões, aumento de 13% na mesma base de comparação anual.

A margem bruta da empresa sofreu uma leve redução de 0,01 ponto porcentual, indo a 32,7%. Já a margem bruta ajustada teve leve alta de 0,02 ponto porcentual, para 34,9%.

As despesas comerciais da Cyrela somaram R$ 226 milhões no segundo trimestre, um crescimento de 53%, puxadas pelo maior volume de lançamentos, montagem de estandes, mídia e manutenção de estoques de imóveis prontos. Por sua vez, as despesas gerais e administrativas chegaram a R$ 127 milhões, aumento de 15%, devido ao aumento das operações.

A incorporadora teve melhora na linha de 'outras receitas/despesas', que gerou uma despesa líquida de R$ 14 milhões, montante 68% menor na comparação anual, devido a quedas nos gastos com indenizações.

A linha de equivalência patrimonial (que apura os resultados oriundos de empreendimentos feitos em sociedade) gerou um ganho de R$ 140 milhões, avanço de 20% na comparação anual.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) ficou positivo em R$ 66 milhões, crescimento de 49%. O avanço foi reflexo de uma maior receita financeira, decorrente principalmente das operações na fintech CashMe.

A Cyrela enfrentou uma queima de caixa de R$ 392 milhões no período.

A dívida líquida ajustada da empresa teve um expressivo aumento, atingindo R$ 1,309 bilhão no segundo trimestre de 2025, o que representa um salto de 64% em um ano. A alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida ajustada e patrimônio líquido) foi para 12,7%.

Na sua apresentação de resultados, a Cyrela afirmou que demonstrou resiliência operacional e financeira no trimestre em meio a um cenário macroeconômico de maior complexidade. "A boa performance operacional nos levou a resultados financeiros positivos", destacou.

"Ao olharmos para o restante de 2025, avançamos confiantes em nossa estratégia de desenvolver projetos diferenciados e proporcionar uma experiência única ao cliente", acrescentou a direção.

Conforme dados operacionais já divulgados, a Cyrela lançou 17 empreendimentos no segundo trimestre de 2025, um salto na comparação com o mesmo período de 2024. Os lançamentos representaram R$ 2,864 bilhões em valor geral de vendas (VGV), aumento de 176% na comparação anual. Por sua vez, as vendas líquidas somaram R$ 2,2 bilhões, crescimento de 31% na mesma base de comparação anual.

A incorporadora encerrou o mês de junho com um estoque de imóveis disponível para venda avaliado em R$ 10 bilhões, aumento de 8% quando comparado ao fim de março.

Já o seu estoque de terrenos somava um potencial para receber empreendimentos avaliados em R$ 20,2 bilhões. No trimestre, a Cyrela escriturou nove terrenos, sendo todos na cidade de São Paulo.