Cyrela tem lucro 6% menor no 2º tri, em resultado abaixo do esperado

14/08/2025 17h22

SÃO PAULO (Reuters) - A Cyrela divulgou nesta quinta-feira um lucro líquido de R$388 milhões no segundo trimestre, redução de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado, em resultado abaixo da expectativa média de analistas no mercado.

A receita líquida da construtora, no entanto, subiu 13% na mesma comparação, totalizando R$2,1 bilhões, conforme relatório de resultados.

Analistas, em média, esperavam um lucro líquido de R$432 milhões e uma receita de R$2,2 bilhões para a Cyrela no período, segundo média das estimativas compiladas pela LSEG.

(Por Patricia Vilas Boas)

