Topo

Notícias

Criptomoedas: bitcoin opera em baixa, com realização de lucros após renovar recorde histórico

São Paulo

14/08/2025 16h36

O bitcoin opera em baixa nesta quinta, 14, com realização de lucros após o ativo renovar seu recorde histórico, ultrapassando a marca de US$ 124 mil. Apesar da queda, as perspectivas para a postura do Federal Reserve (Fed) vem apoiando um apetite por risco no campo macroeconômico, enquanto também há otimismo com o ambiente regulatório para as criptomoedas. Neste cenário, o ethereum também vem se beneficiando.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin operava em baixa de 2,91%, a US$ 118.099,17, enquanto o ethereum recuava 3,80%, a US$ 4.535,96, segundo cotações da Binance.

A alta anterior da criptomoeda reflete as crescentes expectativas de que o Fed retomará os cortes nas taxas de juros em setembro, o que impulsionou o apetite ao risco, afirmam analistas do IG. O bitcoin também é sustentado por uma perspectiva regulatória melhor para ativos digitais e fortes entradas de investidores institucionais, afirmam.

"A recente alta do bitcoin é uma prova de seu papel em evolução no cenário financeiro global e dos recentes desenvolvimentos legislativos", disse Kyle Chasse, fundador da MV Global. "Com uma dívida global recorde e a crescente pressão sobre as moedas fiduciárias, o bitcoin deixou de ser um ativo especulativo", afirmou. Chasse observou que instituições e figuras proeminentes continuam investindo em criptomoedas. A clareza regulatória também contribuiu para os ventos favoráveis, com mais capital institucional entrando.

O ethereum saltou para perto de US$ 4.790 durante a noite de quarta-feira, aproximando-se de sua máxima histórica acima de US$ 4.890 de novembro de 2021. O ethereum disparou cerca de 35% em 2025.

*Com informações Dow Jones Newswires.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Suprema Corte dos EUA mantém lei de verificação de idade em redes sociais do Mississippi

Socos, empurrões, cotoveladas e tapas: vítimas relatam agressões no Ibirapuera

UE insta Israel a abandonar plano de construir novos assentamentos na Cisjordânia

Líder de acampamento no 8/1 rompe tornozeleira e foge do país, diz advogado

Líder de gangue venezuelana Tren de Aragua é preso no Chile

Moraes nega ter acelerado ação contra Bolsonaro sobre tentativa de golpe

Gauff vence Bronzetti e vai às quartas do WTA 1000 de Cincinnati

Ucrânia ordena novas evacuações no leste diante de avanço russo

Acusado de atirar sanduíche em agente dos EUA era funcionário do Departamento de Justiça

Comissão da Câmara aprova moção de apoio a Bolsonaro, preso em casa

Fiscal suspeito de pegar R$ 1 bi em propina está sem advogado e juiz escala defensor público