Corte de 50 pb em setembro poderia passar sinal equivocado de urgência, diz dirigente do Fed

A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, rejeitou a necessidade de um corte de meio ponto porcentual, ou 50 pontos-base (pb), na taxa de juros na reunião de setembro do Federal Reserve. "Cinquenta pontos me parece urgente - estou preocupada que isso envie um sinal de urgência, algo que não sinto em relação à força do mercado de trabalho", disse Daly em entrevista na quarta-feira. "Eu simplesmente não vejo isso. Não vejo necessidade de acompanhar."

Ela apoiou a decisão do Fed no mês passado de manter os juros estáveis. Desde então, ela indicou que apoiaria um corte em setembro porque as pressões inflacionárias não foram tão fortes quanto se temia e as condições do mercado de trabalho se amenizaram.

Daly disse que parou de descrever o mercado de trabalho como sólido após o relatório de empregos de julho, que revisou drasticamente para baixo os ganhos de emprego dos meses anteriores. Outros dados sugerem que as demissões permanecem baixas, mas as pessoas que perdem empregos passam mais tempo desempregadas. O mercado de trabalho "não está ruim agora", mas "você sabe que a direção da mudança está indo para o lado errado", disse ela. "Não podemos simplesmente ignorar que está enfraquecendo."

"A política provavelmente está muito restritiva para onde a economia está indo. Então, para mim, isso exige uma recalibração", disse ela. Daly prefere mover-se gradualmente para uma configuração mais neutra "ao longo do próximo ano ou mais."

Em junho, Daly estipulou dois cortes de juros este ano. Ela disse que isso ainda é razoável, mas cortes nas três reuniões restantes deste ano poderiam ser apropriados "se víssemos mais sinais de que o mercado de trabalho estava mais precário". Menos cortes seriam justificados se houvesse sinais de intenso fortalecimento da inflação, disse ela.

Ela disse que as empresas encontraram maneiras de absorver os custos das tarifas em vez de repassá-los aos consumidores. Ela comparou o processo a um vazamento muito pequeno em um cano, onde os custos são espalhados pelas cadeias de suprimentos, em oposição a um cano estourado que causa uma inundação. Fonte: Dow Jones Newswires.

