Corte de 0,5 p.p. pelo Fed não é sustentado por situação atual da economia dos EUA, diz Musalem

14/08/2025 12h10

WASHINGTON (Reuters) - Um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro não se justifica pela situação da economia, com o país próximo ao pleno emprego, a inflação acima da meta de 2% e as empresas se adaptando às tarifas, disse o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, nesta quinta-feira.

"Isso não é sustentado pelo estado atual da economia e pelas perspectivas", disse Musalem à CNBC, em comentários que se seguiram a novos dados que mostraram preços ao produtor mais altos do que o esperado em julho e a falas recentes do secretário do Tesouro, Scott Bessent, de que os números recentes de emprego poderiam levar a uma redução maior.

Embora Musalem tenha dito que aumentou sua percepção dos riscos enfrentados pelo mercado de trabalho, "estamos bem no início dessa janela" para que as tarifas influenciem os preços, com uma "probabilidade razoável" de que as pressões dos preços possam se mostrar mais persistentes do que o esperado.

