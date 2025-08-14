Corinthians entra em conflito com City Group por jovem promessa de 16 anos

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (14) que vai denunciar o pagamento da cláusula de rescisão de um jogador de 16 anos pelo Bahia, clube do conglomerado de clubes liderado pelo Manchester City, acusando-o de "subtração de talentos".

O Bahia, que faz parte do Grupo City desde 2023, pagou 14 milhões de reais para contratar o atacante Kauê Furquim, de 16 anos, rescindindo unilateralmente seu contrato com o clube paulista, segundo a imprensa.

"Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis", disse o Timão em um comunicado, que destaca que o movimento é "ilegal e imoral".

"Apelaremos à CBF e à Fifa para que a justiça seja feita", acrescentou.

"A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos, ainda muito jovens, do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios", protestou o clube paulista.

A AFP solicitou ao Bahia sua posição sobre o assunto, mas ainda não recebeu uma resposta.

O Corinthians também enfatizou que está rompendo "qualquer vínculo institucional" com o clube nordestino e o City Group.

O Manchester City (na Inglaterra), o Troyes (na França), o Girona (na Espanha), o Palermo (na Itália) e o NY City (nos Estados Unidos) estão entre os 13 clubes que integram o poderoso conglomerado que tem capital dos Emirados Árabes Unidos.

Na América do Sul, a holding possui times filiados no Brasil (Bahia), Uruguai (Montevideo City) e Bolívia (Bolívar).

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Kauê Furquim ainda não estreou no time principal, embora tenha sido relacionado duas vezes pelo técnico Dorival Júnior nesta temporada do Campeonato Brasileiro.

