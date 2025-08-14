Topo

Notícias

Conta de luz: STF decide por reembolso de consumidores por tributos pagos a mais

Brasília

14/08/2025 22h05

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS do cálculo do PIS/Cofins - a chamada "tese do século" - são de titularidade dos consumidores de energia, e não das distribuidoras. Dessa forma, os créditos devem ser repassados via desconto na conta de luz.

Os ministros ainda fixaram prazo de dez anos para a prescrição ao direito dos consumidores à restituição do tributo. O prazo começa a contar a partir da data da efetiva devolução dos créditos às distribuidoras ou da homologação definitiva da compensação.

A discussão é um desdobramento da decisão do Supremo que excluiu o ICMS da base do PIS/Cofins em 2017. Na ocasião, a Corte decidiu que os valores pagos a mais deveriam ser devolvidos pelo Fisco às empresas que ajuizaram ações na Justiça questionando a cobrança.

O tema foi julgado por meio de ação da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), que contestou lei de 2022 que confere à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a atribuição de promover a destinação integral dos créditos em benefícios aos consumidores, por meio de redução da tarifa.

No setor elétrico, o valor total de créditos tributários decorrentes da tese do século é de R$ 62 bilhões, e cerca de R$ 43 bilhões já foram devolvidos aos consumidores por meio da tarifa, segundo a Aneel.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Juiz libera contratação de PMs da reserva para escolas cívico-militares

Pagamento de bônus a GCMs por recuperação de motos roubadas avança na Câmara de SP

Zema e Ratinho Jr não assinam carta de apoio a realização da COP30 em Belém

Embaixada dos EUA alertam grávidas que tentarem ter filhos no país em busca de cidadania

Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro

Gatonet: Anatel alerta que aparelhos de TV box podem estar infectados por malware

Governo argentino eleva número de mortos por fentanil contaminado

Brasil é vice-campeão na Copa América de basquete em cadeira de rodas

'Não está sendo fiel aos fatos': Barroso e Fux se desentendem no plenário do STF

8/1: Moraes manda prender condenado que tirou tornozeleira eletrônica

Corinthians entra em conflito com City Group por jovem promessa de 16 anos