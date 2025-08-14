Topo

Notícias

Consórcio Rota Agro vence leilão da BR-060/364 com deságio de 19,7% sobre pedágio

14/08/2025 15h54

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O consórcio Rota Agro Brasil venceu nesta quinta-feira leilão da BR-060/364, trecho rodoviário de 490 quilômetros que liga Goiás ao Mato Grosso, com uma oferta de desconto de 19,70% sobre a tarifa básica de pedágio, anunciou a B3.

O consórcio vencedor é formado por Camaçari Fundo de Investimento e Participações Multiestratégia, administrado pela Reag Investimentos, Azevedo e Travassos Infraestrutura I Fundo de Investimento e Participações; Sobrado Construção, e Gai Construção e Comércio. O certame foi realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Ministério dos Transportes.

O projeto prevê investimentos estimados em R$6,8 bilhões ao longo de 30 anos de concessão, com duplicação de mais de 45 quilômetros de pistas, implementação de 179,6 quilômetros de faixas adicionais e 13,5 quilômetros de vias marginais.

O trecho contempla a cidade de Rondonópolis (MT), no entroncamento das rodovias BR-163 e BR-364, vias que transportam a produção agrícola e industrial para os grandes centros metropolitanos e portos do Brasil.

Além do consórcio vencedor, também estiveram na disputa o consórcio Rota do Cerrado - formado por um fundo da XP e construtoras - a concessionária de rodovias Way e os grupo EPR e VF Par. Somente as ofertas do Rota Agro Brasil, de deságio de 17,18%, e da Way, 16,10%, foram à disputa de lances viva-voz.

O grupo que saiu vitorioso no leilão teve uma diferença de 0,1 ponto percentual em relação à proposta de desconto da Way, de 19,60%, na etapa viva-voz.

O presidente da Azevedo & Travassos, Gabriel Freire, lembrou após o leilão que a companhia venceu no final do ano passado certame da BR060/452, em Goiás, também via consórcio. A concessão prevê investimentos de cerca de R$7 bilhões.

Por volta das 15h50, as ações da Azevedo & Travassos subiam 7,1%, cotadas a R$0,60, enquanto o índice de referência da bolsa brasileira, Ibovespa, caía 0,12%.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Moraes nega ter acelerado ação contra Bolsonaro sobre tentativa de golpe

Gauff vence Bronzetti e vai às quartas do WTA 1000 de Cincinnati

Ucrânia ordena novas evacuações no leste diante de avanço russo

Acusado de atirar sanduíche em agente dos EUA era funcionário do Departamento de Justiça

Comissão da Câmara aprova moção de apoio a Bolsonaro, preso em casa

Fiscal suspeito de pegar R$ 1 bi em propina está sem advogado e juiz escala defensor público

UE insta Israel a abandonar plano de construir novos assentamentos na Cisjordânia

Trump diz que Bolsonaro é alvo de tentativa de execução política

Desmoronamento em mina de ouro deixa pelo menos 25 mineiros soterrados na Tanzânia

Quem são os dois brasileiros punidos pelos EUA com a cassação dos vistos

Fones da Latam são vendidos por R$ 5 a R$ 10 em trens de SP: 'Como?'