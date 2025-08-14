Garantia de segurança máxima: como é a base onde Trump e Putin se reunirão

O encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin acontecerá amanhã na Base Conjunta Elmendorf-Richardson (JBER, na sigla em inglês), uma instalação militar americana estratégica no Alasca. O local reúne operações da Força Aérea e do Exército dos Estados Unidos e ocupa posição-chave na defesa do país.

Como está a base hoje?

Local garante segurança máxima. A posição remota e a infraestrutura da base permitem controle rigoroso de acesso, o que a torna ideal para encontros diplomáticos de alto nível.

Atualmente, a base cumpre missão estratégica global. A JBER atua no apoio às operações do Comando Indo-Pacífico e fica a postos para projetar poder aéreo e responder a crises internacionais. A base abriga comando e unidades de elite, como o Comando Ártico dos EUA, a 11ª Força Aérea, a 673d Air Base Wing e unidades da Guarda Nacional Aérea do Alasca, além de forças terrestres.

15.jul.2022 - Troca de comando em uma das alas da Força Aérea na Base Conjunta Elmendorf-Richardson Imagem: Andrew Britten/U.S. Air Force

A instalação é um centro de inteligência militar. Hoje, a JBER abriga caças F-22 Raptor e segue realizando interceptações de aeronaves russas que se aproximam do espaço aéreo do país. A base conta com o Centro de Operações da Missão do Alasca, ligado à Agência de Segurança Nacional (NSA), responsável por coletar e analisar informações estratégicas.

Base também abre as portas ao público. Desde 1990, o "Arctic Thunder Air Show" reúne milhares de visitantes para apresentações aéreas e demonstrações militares.

Origem da base

A base fica perto de Anchorage, a maior cidade do Alasca. A JBER foi criada em 2010 a partir da fusão da Elmendorf Air Force Base, da Força Aérea dos EUA, e do Fort Richardson, do Exército, dentro de um processo de reorganização do Departamento de Defesa norte-americano.

Surgiu na Segunda Guerra Mundial. A construção de fato começou em 1940, quando o local era conhecido como Elmendorf Field. Pouco depois, a área passou a abrigar também o Fort Richardson, voltado para operações do Exército.

Foi vital na defesa do Pacífico. Durante a Segunda Guerra, a base serviu como centro logístico e aéreo para operações nas Ilhas Aleutas e em regiões próximas ao Japão, sediando a 11ª Força Aérea a partir de 1942.

Passou por mudanças no pós-guerra. Em 1947, quando a Força Aérea dos EUA se tornou um órgão independente das Forças Armadas, o Exército transferiu suas operações para outra área. Mais de 60 anos depois, as duas instalações voltaram a se unir, formando a base atual.

Foi peça-chave na Guerra Fria. A localização próxima à Rússia permitiu à base monitorar atividades soviéticas, operar radares de alerta e realizar interceptações, sendo ponto importante na defesa do território americano.

Instalação já foi cenário para outro encontro de líderes. Em 1971, o presidente norte-americano Richard Nixon se encontrou às pressas no local com o imperador japonês Hirohito, que desembarcou para reabastecer seu voo rumo à Europa.

