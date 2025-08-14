Topo

Como aliviar a dor das aftas com o que se tem em casa e o que evitar

Aftas são dolorosas, mas algumas táticas ajudam a aliviar o desconforto Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

14/08/2025 16h42

Uma afta pode ser minúscula, mas o incômodo que causa é gigante. Essas feridinhas na mucosa da boca têm o poder de transformar tarefas simples, como mastigar, tomar um gole de suco ou até falar, em momentos dolorosos. A parte positiva é que, na maioria das vezes, elas desaparecem sozinhas, em um período de sete a quinze dias, sem precisar de qualquer intervenção.

Ainda assim, quem sente mais dificuldade para lidar com a dor ou percebe prejuízo no dia a dia pode recorrer a estratégias para aliviar o incômodo. O primeiro passo, porém, é procurar um estomatologista, profissional da odontologia especializado no diagnóstico de lesões bucais. Só assim é possível ter certeza de que realmente se trata de uma afta e não de outro problema parecido.

Automedicar-se não é uma boa ideia: usar o produto errado pode provocar efeitos colaterais, mascarar sintomas importantes e até atrasar o tratamento adequado.

Alívio com o que há em casa

Embora faltem evidências científicas robustas sobre a eficácia de remédios caseiros para aftas, algumas medidas simples podem trazer alívio temporário da dor:

  • Aplicar gelo diretamente sobre a lesão, ajudando a anestesiar o local.
  • Bochechar com chá frio de aroeira ou camomila, plantas conhecidas por suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias;
  • Aplicar mel sobre a afta, explorando seu efeito analgésico;
  • Usar própolis sem álcool diluído para bochecho, aproveitando seu potencial antimicrobiano e cicatrizante.

Apesar da popularidade de receitas como bochechos com leite de magnésia, água oxigenada, chá de gengibre, hortelã ou alecrim, não há comprovação científica de que funcionem.

Também vale evitar práticas irritantes, como o uso de enxaguantes bucais com álcool, aplicação direta de sal ou bicarbonato de sódio em pó —esses métodos podem piorar a dor e retardar a cicatrização.

*Com informações de reportagem publicada em 13/04/2023

