Com resultados positivos sequenciais, serviços acumulam expansão de 2,0% em 5 meses, diz IBGE

Os serviços acumularam um crescimento de 2,0% nos últimos cinco meses seguidos de altas, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quinta-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2025, os serviços só recuaram em janeiro, com queda de 0,4%, lembrou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE. Nos demais meses houve avanços: fevereiro (0,8%), março (0,3%), abril (0,4%), maio (0,2%) e junho (0,3%).

A magnitude de crescimento de serviços não é tão alta por conta da base de comparação já elevada, justificou Lobo. Em junho, os serviços alcançaram novo patamar recorde na série histórica iniciada em 2011.

"Os resultados positivos sequenciais perfazem crescimento acumulado de 2,0% entre fevereiro e junho", frisou Lobo.

Na passagem de maio para junho, o avanço foi concentrado em apenas uma atividade, a de transportes, com elevação de 1,5%. "Mas a gente teve outros dois setores muito próximos da estabilidade", ponderou o pesquisador do IBGE.

Os setores com perdas em junho ante maio foram outros serviços (-1,3%), serviços prestados às famílias (-1,4%), informação e comunicação (-0,2%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,1%).

O desempenho positivo dos transportes foi impulsionado pelo transporte rodoviário de cargas e pelo aéreo de passageiros. Segundo Lobo, o transporte de cargas é puxado pelo maior dinamismo da economia, estando relacionado ao escoamento da safra agrícola, insumos e bens industriais. Já o avanço do transporte aéreo tem influência da queda no preço das passagens aéreas, usado como deflator para o desempenho da receita das empresas do setor.

"O transporte aéreo de passageiros é uma atividade importante que tem puxado o setor de serviços, que tem ajudado a explicar também o crescimento dos serviços no ano", disse Lobo.

Na comparação com junho de 2024, o volume de serviços avançou 2,8% em junho de 2025, a 15ª taxa positiva seguida. O índice de difusão - que mostra o porcentual de serviços com crescimento ante o mesmo mês do ano anterior - passou de 57,8% em maio para 53,6% em junho.