Cidade com melhor média salarial de SP tem menos de 5 mil habitantes

Com apenas 4.702 habitantes, Gavião Peixoto tem rendimento médio de 5,2 salários mínimos por mês —0,8 acima da capital. O município, que fica na região de Araraquara, é sede de uma unidade da Embraer e tem o setor agrícola como atividade mais expressiva. Os dados são do Censo 2022.

Veja o ranking dos municípios com as 10 maiores rendas médias de São Paulo*

Gavião Peixoto - 5,2 salários mínimos Paulínia - 4,6 salários mínimos São Paulo - 4,4 salários mínimos Pompeia - 4,2 salários mínimos Cubatão - 4,2 salários mínimos Hortolândia - 4,1 salários mínimos Barueri - 4,1 salários mínimos Osasco - 3,9 salários mínimos Louveira - 3,8 salários mínimos Campinas - 3,8 salários mínimos

*Dados: IBGE/Censo 2022

Como é a economia de Gavião Peixoto?

Município supera a renda da capital, do estado de SP e a nacional. Remuneração média na cidade de São Paulo é de 4,4 salários por trabalhador. No estado todo, o valor é de 3,4 salários. Já no Brasil, o rendimento é ainda menor: 2,3 salários.

Produção de laranja representa 53% das atividades econômicas. Logo em seguida, vem o cultivo de cana-de-açúcar, que soma 38%. Empresas grandes, como Fischer e Cutrale dominam o setor na região.

Chegada da Embraer aconteceu em 2001. Com mais de 2.800 funcionários, a companhia emprega um número de funcionários maior que a metade da população local. Segundo a empresa do setor aéreo, a unidade de Gavião Peixoto possui a maior pista de pouso da América —a quarta maior do mundo. O local também foi escolhido para receber uma segunda unidade da Embraer.

Embraer apresenta o protótipo do cargueiro militar KC-390, na cidade de Gavião Peixoto (SP). Imagem: Divulgação/Embraer

Como surgiu a cidade?

Existe há mais de 100 anos. O município foi fundado em 1907 como parte de um projeto do governo para levar mais pessoas ao interior do estado. O nome foi dado em homenagem ao antigo proprietário das terras.

Desenvolvimento começou com ferrovia e hidrelétrica. A inauguração da Estrada de Ferro Douradense aumentou o acesso à cidade e possibilitou a construção de uma usina hidrelétrica em 1908, que funciona até hoje com a mesma estrutura. Em 1969, a ferrovia foi desativa e houve a quebra da lavoura de algodão, o que casou declínio econômico até os anos 2000 —quando o município recebeu o setor aéreo.

Fugitivos da Revolução Russa habitaram a região. Após um surto de febre amarela, a colônia foi praticamente dizimada.