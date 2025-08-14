Topo

Chefe do Exército israelense pede 'mais confiança e cooperação' com o governo

14/08/2025 17h28

O chefe do Estado-Maior do Exército israelense, cujas relações se tensionaram nos últimos dias com o governo de Benjamin Netanyahu, defendeu, nesta quinta-feira (14), uma maior "confiança mútua" com o poder Executivo.

"Em qualquer período, mas especialmente em tempos de guerra, o vínculo entre o nível político e o nível militar constitui um eixo central da segurança nacional", declarou o tenente-general Eyal Zamir durante uma cerimônia de transferência de comando.

"A confiança mútua e uma cooperação total são as chaves do sucesso. A vitória no campo de batalha não depende apenas do poder militar, mas também da coesão entre os níveis de comando", afirmou.

Há duas semanas, têm existido tensões entre o chefe do Estado-Maior e o governo em relação à continuidade das operações militares israelenses na Faixa de Gaza para libertar os reféns e derrotar o movimento islamita Hamas.

Segundo a imprensa, o general Zamir se opunha ao plano aprovado na semana passada para tomar o controle da Cidade de Gaza, uma área densamente povoada que, por enquanto, escapa ao controle militar israelense. Segundo seus próprios números, Israel controla aproximadamente 75% do território palestino, devastado após 22 meses de guerra.

hba/vl/pc/atm/rm/am

© Agence France-Presse

