Chance de corte dos juros pelo Fed em setembro cai de 100% para 92,7%, após PPI dos EUA

São Paulo

14/08/2025 10h46

O mercado reduziu sua aposta para corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima reunião de política monetária, marcada para setembro, diante da alta acima do previsto na inflação no atacado (PPI, na sigla em inglês) nos EUA, mas manteve este como o cenário mais provável.

De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, as chances estimadas de corte de 25 pontos-base (pb) nos juros em setembro caíram de 97,8% para 92,7%, após o dado. A aposta de uma redução mais agressiva, de 50 pb no próximo mês, se tornou nula - antes do PPI, era de 2,2%. Ao mesmo tempo, o mercado voltou a considerar a possibilidade de uma manutenção nos juros no próximo mês, com probabilidade estimada de 7,3%.

O mercado voltou a se dividir quanto à expectativa de redução de juros até dezembro. A chance estimada de corte acumulado de 75 pb até o fim do ano caiu de 54,8% para 43,3%, enquanto a chance de redução menor, de 50 pb, subiu de 38,4% para 45%. A probabilidade estimada de redução de 25 p também avançou, de 5,5% para 11,1%.

