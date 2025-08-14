Topo

CEO da Valentino deixa cargo por motivos pessoais

14/08/2025 14h02

(Reuters) - O diretor-executivo da Valentino, Jacopo Venturini, deixou o cargo, informou a grife italiana de luxo nesta quinta-feira, deixando a empresa apoiada pelo Mayhoola e pela Kering em busca de um novo líder para dar um reboot nas vendas e no lucro.

A Valentino chegou a um acordo mútuo com Venturini para rescindir seu contrato de trabalho e suas funções no conselho a partir de quarta-feira, já que ele "decidiu fazer uma pausa por motivos pessoais", disse a marca em um anúncio visto pela Reuters.

Anteriormente vice-presidente-executivo de merchandising da Gucci, Venturini tornou-se CEO da Valentino em junho de 2020. A Valentino havia dito em junho que ele estava de licença médica, após  a mídia noticiar sua saída iminente da empresa, que registrou queda na receita e no lucro no ano passado.

Fundada em Roma em 1960 por Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, a Valentino é de propriedade parcial do conglomerado de luxo francês Kering, que comprou uma participação de 30% na marca do fundo do Catar Mayhoola por 1,7 bilhão de euros em 2023, com o compromisso de comprar o restante até 2028.

O Mayhoola e a Kering não responderam aos pedidos da Reuters para comentar a saída de Venturini.

No mês passado, o Mayhoola negou uma reportagem segundo a qual os dois acionistas estavam considerando vender a Valentino. A Kering se recusou a comentar na época.

(Reportagem de Helen Reid em Londres, Giulio Piovaccari em Milão e Gavin Jones em Roma)

