Cemig tem lucro líquido de R$1,19 bi no 2º tri, queda de 29,6% frente a 2024

SÃO PAULO (Reuters) - A Cemig registrou lucro líquido de R$1,19 bilhão no segundo trimestre de 2025, uma queda de 29,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com balanço divulgado pela companhia de energia.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, por outro lado, somou R$2,21 bilhões entre abril e junho, um crescimento de 15,4% na comparação anual.

Sob a ótica não ajustada, no entanto, o Ebitda da elétrica mineira recuou 15,2% no período, para R$2,01 bilhões.

(Reportagem de Bernardo Barbosa)