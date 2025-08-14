Caso Ultrafarma e Fast Shop: esquema envolvia mais empresas, diz promotor

O promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) João Ricupero disse ao UOL News de hoje que o esquema de corrupção que envolvia a Ultrafarma e a Fast Shop não se restringia às duas companhias e que outras empresas estão sendo investigadas.

As duas varejistas foram alvo da Operação Ícaro, conduzida pelo MP-SP, que investiga um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Secretaria da Fazenda do governo de São Paulo. Os auditores teriam recebido um R$ 1 bilhão em propina para favorecer a Ultrafarma e a Fast Shop.

Ainda existem outras empresas que estão sendo investigadas. Nesse momento, a gente está tomando as providências das investigações em relação a elas também. E o que a gente verifica é que o esquema não se restringiu a essas duas companhias que foram alvo da operação.

A operação agora está se desdobrando, ela está gerando novas ramificações em relação às demais empresas que a gente já pode detectar pelas provas, pelas diligências que a gente fez que também participavam do esquema de corrupção. Não se restringe a essas duas empresas.

João Ricupero, promotor de Justiça do MPSP

A Justiça de São Paulo decidiu na quarta-feira (13) por manter a prisão temporária de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e do diretor da Fast Shop Mário Otávio Gomes. Um fiscal que autorizava o crédito tributário a empresas em troca de propina também foi preso. Segundo Ricupero, havia o risco de que eles interferissem na investigação ou mesmo fugissem.

Os fatos são bastante graves, porque os valores envolvidos nesse esquema de corrupção são muito altos. O que a gente conseguiu apurar em relação a apenas uma das empresas, que é uma gigante do comércio varejista de eletrônicos, foi o pagamento de propinas no valor que supera R$ 1 bilhão entre os anos de 2021 e 2025. É esse o primeiro ponto que chamou muita atenção.

A prisão foi necessária por vários motivos. Primeiro, pela necessidade de ouvir funcionários dessas empresas que estavam em posições hierarquicamente inferiores tanto ao dono de uma delas quanto em relação ao diretor estatutário da outra.

Na nossa visão, era bastante importante ouvir essas pessoas sem que fosse exercido qualquer tipo de influência por parte dos superiores. Além disso, a gente tinha sinais, tanto por conta do poderio econômico como pelo histórico de viagens das pessoas investigadas. Essas três pessoas que foram presas poderiam eventualmente fugir, se evadir ou criar alguns tipos de dificuldade para a investigação.

Em relação ao fiscal também, porque ele ocupava uma posição de bastante relevância na secretaria da Fazenda. E a ideia era também poder ouvir outras pessoas da secretaria sem que elas tivessem algum tipo de receio de falar sofrendo alguma represália.

João Ricupero, promotor de Justiça do MPSP

