Topo

Notícias

Cargill tem receita de US$ 154 bilhões no ano fiscal 2025, recuo de 3,75%

São Paulo

14/08/2025 10h27

São Paulo, 14 - A Cargill teve receita de US$ 154 bilhões no ano fiscal 2025, encerrado em maio passado, disse a companhia em relatório anual. O montante representa queda de 3,75% ante o os US$ 160 bilhões do ano fiscal anterior. A empresa de capital fechado, com negócios voltados para carne, grãos e ingredientes alimentícios, continua se reestruturando diante da queda nos preços de grãos e da redução do rebanho bovino nos Estados Unidos, segundo a Bloomberg.A reestruturação da companhia começou em setembro do ano passado. A Cargill reduziu de cinco para três o número de unidades de negócio e anunciou, no fim de 2024, a demissão de 5% de sua força de trabalho global, ou cerca de 8 mil trabalhadores.No relatório anual, o CEO da Cargill, Brian Sikes, destacou a aquisição da totalidade da SJC Bioenergia, em abril deste ano. A aquisição ajudará a "atender às crescentes necessidades do mercado de biocombustíveis e expandir nossa presença no setor de energias renováveis", afirmou.

