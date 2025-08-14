Topo

Notícias

Cancelamentos superam vendas de soja nos EUA em 377,6 mil t, diz USDA

14/08/2025 10h51

São Paulo, 14 - Exportadores dos Estados Unidos relataram que os cancelamentos superaram as vendas em 377,6 mil toneladas de soja da safra 2024/25, na semana encerrada em 7 de agosto, informou nesta quinta-feira, 14, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume - menor registrado no ano comercial - representa queda expressiva ante a semana anterior e em relação à média das quatro semanas anteriores.Os principais compradores na semana foram Países Baixos (68,9 mil t), Bangladesh (57,1 mil t), Japão (20,8 mil t), Tailândia (5,9 mil t) e Nepal (4 mil t), que não compensaram os cancelamentos de destinos não revelados (184,9 mil t), México (158,3 mil t), Taiwan (136 mil t), Paquistão (55 mil t) e Venezuela (5,7 mil t).Para a temporada 2025/26, o saldo de vendas foi de 1,133 milhão de toneladas. Os principais compradores foram destinos não revelados (424,2 mil t), México (251,1 mil t), Taiwan (144,8 mil t), Iraque (55 mil t) e Paquistão (55 mil t), que compensaram os cancelamentos de Japão (500 t). O total das duas temporadas, de aproximadamente 752,4 mil t, ficou dentro das estimativas de analistas, que esperavam um volume entre 450 mil e 1,60 milhão de toneladas.As exportações na semana chegaram a 533,1 mil toneladas, recuo de 23% em relação à semana anterior, mas alta de 26% em relação à média das últimas quatro semanas. Os destinos principais foram México (179,6 mil t), Países Baixos (68,9 mil t), Egito (58,1 mil t), Bangladesh (57,1 mil t) e Argélia (34 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires

