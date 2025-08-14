Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 88,7 mil t, aponta USDA

São Paulo, 14 - Exportadores dos Estados Unidos relataram que os cancelamentos superaram as vendas em 88,7 mil toneladas de milho da safra 2024/25, na semana encerrada em 7 de agosto, informou nesta quinta-feira, 14, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume - menor registrado no ano comercial - representa queda expressiva em relação à semana anterior e na comparação com a média das últimas quatro semanas.Os principais compradores na semana foram Japão (136,9 mil t), Espanha (88,2 mil t), Venezuela (84,2 mil t), Portugal (70,5 mil t) e Israel (50,3 mil t), que não compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (353,8 mil t), Canadá (108 mil t), Guatemala (67,7 mil t), Panamá (40,1 mil t) e Colômbia (31,6 mil t).Para a temporada 2025/26, o saldo de vendas alcançou 2,048 milhões de toneladas. Os principais compradores foram México (498,4 mil t), destinos não revelados (356,2 mil t), Japão (249 mil t), Taiwan (202,3 mil t) e Guatemala (161,3 mil t), que compensaram os cancelamentos de Nicarágua (200 t). A soma das vendas, de aproximadamente 1,96 milhão de toneladas, ficou dentro do projetado por analistas, que estimavam vendas de 1,15 milhão até 2,80 milhões de toneladas.As exportações somaram 1,52 milhão de toneladas, alta de 24% ante a semana anterior, e de 22% diante da média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos foram México (449,5 mil t), Japão (272,4 mil t), Coreia do Sul (198 mil t), Colômbia (173,1 mil t) e Venezuela (103,2 mil t). *Com informações da Dow Jones Newswires