Topo

Notícias

Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 88,7 mil t, aponta USDA

14/08/2025 12h55

São Paulo, 14 - Exportadores dos Estados Unidos relataram que os cancelamentos superaram as vendas em 88,7 mil toneladas de milho da safra 2024/25, na semana encerrada em 7 de agosto, informou nesta quinta-feira, 14, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume - menor registrado no ano comercial - representa queda expressiva em relação à semana anterior e na comparação com a média das últimas quatro semanas.Os principais compradores na semana foram Japão (136,9 mil t), Espanha (88,2 mil t), Venezuela (84,2 mil t), Portugal (70,5 mil t) e Israel (50,3 mil t), que não compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (353,8 mil t), Canadá (108 mil t), Guatemala (67,7 mil t), Panamá (40,1 mil t) e Colômbia (31,6 mil t).Para a temporada 2025/26, o saldo de vendas alcançou 2,048 milhões de toneladas. Os principais compradores foram México (498,4 mil t), destinos não revelados (356,2 mil t), Japão (249 mil t), Taiwan (202,3 mil t) e Guatemala (161,3 mil t), que compensaram os cancelamentos de Nicarágua (200 t). A soma das vendas, de aproximadamente 1,96 milhão de toneladas, ficou dentro do projetado por analistas, que estimavam vendas de 1,15 milhão até 2,80 milhões de toneladas.As exportações somaram 1,52 milhão de toneladas, alta de 24% ante a semana anterior, e de 22% diante da média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos foram México (449,5 mil t), Japão (272,4 mil t), Coreia do Sul (198 mil t), Colômbia (173,1 mil t) e Venezuela (103,2 mil t). *Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

MP-RJ denuncia e pede prisão de trio de mulheres que dopou e roubou ingleses no Rio

Macron pede texto à altura da urgência para tratado sobre plásticos

Ex-diretor de estatal mexicana Pemex é detido nos EUA por caso Odebrecht

Justiça de SP determina quebra de sigilo de 233 perfis que chamaram Felca de pedófilo

Caso Ultrafarma e Fast Shop: esquema envolvia mais empresas, diz promotor

EUA e Paraguai assinam acordo sobre pedidos de asilo

Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 88,7 mil t, aponta USDA

51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta Datafolha

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Marina minimiza ausência dos EUA na COP30: país já ficou de fora antes e processos avançaram

CK Hutchison diz que atraso na venda dos portos do Canal do Panamá não é 'problemático'